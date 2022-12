Uma Copa de zebras, organização ímpar, mas tecnicamente fraca

Muita gente acha que o Brasil vai superar facilmente a Croácia, atual vice-campeã do mundo, que tem um time envelhecido. Ledo engano (foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)



DOHA - Antes de a Copa do Mundo começar, todos damos nossos palpites, e sempre escolhemos as seleções tradicionais e que mostram melhor futebol nos últimos quatro anos. Brasil, Argentina, França, Holanda, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Alemanha. Dessas aí, três já foram embora. Alemanha e Bélgica, na primeira fase, e Espanha, nas oitavas de final. As cinco primeiras ainda estão na disputa, junto com Portugal, Holanda e Marrocos. Portugal vai encarar os marroquinos com a propriedade de quem enfiou 6 a 1 na Suíça.



Não sei se o Marrocos irá às semifinais, pois Portugal tem tradição e uma bela seleção, que se dá ao luxo de pôr Cristiano Ronaldo, o melhor jogador português de todos os tempos, no banco. Entretanto, tradição e favoritismo não estão valendo nada nesse Mundial. As surpresas foram muitas. Não adianta a gente querer dizer que fulano e beltrano farão a final, porque está tudo em aberto.



Até mesmo as favoritas, Brasil, França e Argentina, podem sucumbir a qualquer momento. Muita gente acha que o Brasil vai superar facilmente a Croácia, atual vice-campeã do mundo, que tem um time envelhecido. Ledo engano. Eles não chegaram nas quartas para se tornarem presas fáceis e têm um jogador fora de série, chamado Lucas Modric, que, para quem não sabe, doa parte do seu salário no Real Madrid para a compra de braços e pernas mecânicas para os mutilados de guerra na sua região. Como sabemos, a antiga Iugoslávia se dissolveu em seis repúblicas, uma delas a Croácia, numa guerra desumana e cruel.





Outros acham que a Argentina já passou pela Holanda, eterna "vice-campeã", ou que a França vai atropelar os ingleses, eternas promessas em Mundiais. Eu não aposto mais nada. Como estão vivas na competição, mantenho meu palpite de que Argentina e França farão a final, mas seria genial uma decisão com Portugal e Argentina, com Cristiano Ronaldo e Messi. Esses dois nos brindaram em duas décadas com gols, artes, disputas, melhores do mundo e por aí vai. Seria fechar a carreira de ambos com chave de diamante.



Muitos perguntarão, e o Brasil, Jaeci? Já temos cinco taças do mundo, acho justo que outras equipes ganhem também. Portugal jamais foi campeão mundial. Uma excelente equipe, que merece muito.





Imaginem Marrocos ganhando o Mundial. A África toda faria uma festa que não terminaria tão cedo. Se o esporte é plural e já que a Fifa privilegia o maior número de países e não a qualidade técnica, então que ganhe o Marrocos. Já que chegou e surpreendeu, que faça logo barba, cabelo e bigode. Sabemos que é difícil, mas numa Copa espetacular, sob todos os aspectos, exceto, técnico, tudo pode acontecer. Tivemos coreanos e japoneses brilhando. Os olhos pequenos mostraram ao mundo a determinação, força e coragem.



Quem sabe lá na frente, em outros mundiais, belisquem alguma coisa... Agora chegou a hora de "separar homens de meninos". Vai ganhar quem tiver mais vontade, determinação e coragem de jogar bola. Em jogos mata-matas, muitas das vezes a técnica fica de lado e o conjunto e garra são determinantes. Vimos isso neste Mundial. Na pior das hipóteses, o Marrocos já é a oitava seleção do planeta bola, o que representará muito para essa nação. Chegar ao topo é muito difícil, mas, como a zebra pintou por aqui, tantas vezes, quem sabe ela não vai aprontar nessas fases decisivas.





Organização, qualidade, povo amável, voluntários sorridentes e solícitos, estádios belíssimos, transporte público de alto nível, enfim, a melhor Copa que já cobri, nas oito edições em que estive. Confesso que senti falta do principal: futebol de alto nível. Ninguém jogou contra ninguém de peso. Exceto Alemanha x Espanha, que citei lá em cima, não tivemos grandes confrontos e sim de seleções grandes contra pequenas ou intermediárias.



Espero que essas quartas de final, que começam nesta sexta-feira, sejam emocionantes e de grande nível técnico. Precisamos fechar essa competição com chave de diamante, e, para isso, só faltam belos jogos, aqueles que tiram o nosso fôlego. Já não tenho aquela paixão que eu tinha pela Seleção Brasileira, no começo da minha carreira. A gente vai vendo tanta coisa errada no futebol, tanta sujeira, tanta mediocridade de técnicos e dirigentes, que vai perdendo o gosto. Claro que eu ficaria feliz com o hexa, mas, se não acontecer, não mudará minha vida, nem a do povo brasileiro em nada. E se acontecer, não vai colocar comida na mesa dos brasileiros, nem acabar com o desemprego, nem tirar as pessoas da linha da miséria. Será apenas mais uma taça, que encherá os jogadores de marra, soberba e desprezo por quem os criticou. A vida é assim.





Que comecem as quartas de final e que os deuses do futebol estejam em cada estádio, nos proporcionando espetáculos que nos tirem o fôlego. Um 5 a 3, 6 a 4 e por aí afora. Se o nível técnico não melhorar, vamos ter a melhor Copa de todos os tempos, sem o brilho que tanto gostaríamos. Obrigado ao Catar, por nos proporcionar momentos incríveis, jamais imaginados por nenhum de nós.



Os catarianos não passaram da primeira fase, mas estão na história por realizar uma Copa tão especial. Que seja campeão aquele que realmente merecer. Camisa "não ganha jogo, como no passado". Vi equipes bem montadas, sem nenhum craque, mostrando conjunto, disciplina tática e uma vontade incrível. Um jogo solidário, de companheirismo. Os oito melhores deste Mundial já são conhecidos. Se você quiser dar o seu palpite e apontar os finalistas, fique à vontade. Eu mantenho França x Argentina, mas, confesso que hoje não com a certeza do passado. Essa Copa nos ensinou a ver a competição com outros olhos. Façam suas apostas, afinal, como diz o nosso grupo mineiro, Skank, "é apenas uma partida de futebol".