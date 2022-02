Colmán marcou o gol do Guaraní no Independência (foto: Ramon Lisboa/EM/DAPress)







Leia mais sobre a derrota do América no Superesportes O América estreou na segunda fase da Copa Libertadores com derrota, dentro de casa, no Independência, para o Guaraní, do Parguai por 1 a 0. O gol do rival foi marcado no penúltimo lance da partida. Foi um resultado injusto, já que o Coelho teve as melhores chances e esbarrou nas defesas do goleiro adversário e no travessão.





O time mineiro vacilou no último toque, pois soube construir jogadas, mas não conseguiu finalizar com precisão. A torcida deu aquela força, mas os jogadores não conseguiram aproveitar o incentivo.





Se quiser avançar à próxima fase, o América terá que derrotar o próprio Guaran, por dois gols de diferença, quarta-feira, no Paraguai, ou, pelo menos, fazer o placar mínimo para levar a decisão para as penalidades.





Não será fácil, pois o adversário está acostumado com decisões em sua casa, onde dificilmente perde. Será frustrante caso o Coelho não consiga a classificação, pois é um ano histórico pela disputa da principal competição Sul-Americana.





MARACANÃ





Uma grata surpresa saber que a Seleção Brasileira vai voltar a jogar no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O jogo será contra o Chile, dia 24 de março, pela penúltima rodada do torneio.





O time brasileiro está classificado com várias rodadas de antecedência, o que está permitindo ao técnico Tite fazer experiências, principalmente com os jovens jogadores, que têm se saído bem. Há a expectativa também pela presença de Neymar, que voltou a atuar pelo PSG, depois de se recuperar de uma contusão.





O torcedor brasileiro vai ficar feliz em rever a Seleção no Maracanã, tempo sagrado de tantas partidas memoráveis, como aquele Brasil x Uruguai, em 1993, quando Romário fez dois gols e classificou o Brasil para a Copa do Mundo dos Estados Unidos.





O fato de o Brasil ter se classificado antecipadamente permite que Tite mude a concepção, convoque jogadores ainda não experimentados, achando uma nova forma de o time jogar. Mesmo tendo sido o melhor time das Eliminatórias, uma queixa do povo brasileiro é sobre o time jogar um futebol vistoso, de mais qualidade, como sempre foi a característica do time canarinho.





E os garotos têm entrado bem nos jogos. Estamos procurando um centroavante, desde a saída de Ronaldo Fenômeno, em 2006, e parece que Tite o achou. Matheus Cunha é esse cara, com personalidade e grandes atuações. Está conquistando seu espaço no Atlético de Madrid, e tem encantado todos nós.





Raphinha E Anthony também têm brilhado, e Vinícius Júnior, que ganhou corpo e alma no Real Madrid, tem tudo para crescer, isso, é claro, amparado por Neymar, que deve jogar como autêntico 10, criando as jogadas, vindo com a bola de trás.





Vale lembrar que até mesmo durante a Copa, como coloquei outro dia, um técnico pode achar o time ideal. Felipão achou Kleberson e Gilberto Silva na Copa do Japão e Coreia do Sul. Zagallo mudou o time todo em 1970, já na preparação no México. Por que não Tite fazer o mesmo e dar oportunidade aos jovens, que ainda terão 9 meses até o Mundial, para amadurecer, ganhar corpo e alma? Que o Brasil é favorito, junto com Alemanha, Itália, Argentina e França, não tenho dúvidas, mas já vejo com bons olhos essa nova postura do time brasileiro. E se apostar na juventude, Tite terá meu apoio, pois foi isso que pedi a ele no amistoso em Los Angeles, em 2018, logo após sermos eliminados pela Bélgica, na Copa da Rússia.