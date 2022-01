Editorial de grife mineira trouxe detalhes do solar que caiu em Ouro Preto

Modelo Samara Assis no ensaio da marca Vanessa Madsen no casarão histórico ouro-pretano que foi destruído pelas chuvas (foto: Holger Madsen/Divulgação)

Fábio Resende custou a acreditar quando viu a cena de parte do morro desabando sobre o Casarão Baeta Neves, em Ouro Preto, na semana passada. Há quase um ano, ele e a equipe da estilista Vanessa Madsen passaram uma tarde no interior do prédio, construído no fim do século 19, fazendo fotos para o editorial da coleção da marca. "Não conseguia parar de ver o vídeo com as imagens (do desabamento). Era impossível aceitar que um lugar tão maravilhoso quanto aquele se transformasse em pó", lamentou Resende, estilista da marca que acompanhou e fez toda a produção. Fábio Resende custou a acreditar quando viu a cena de parte do morro desabando sobre o Casarão Baeta Neves, em Ouro Preto, na semana passada. Há quase um ano, ele e a equipe da estilista Vanessa Madsen passaram uma tarde no interior do prédio, construído no fim do século 19, fazendo fotos para o editorial da coleção da marca. "Não conseguia parar de ver o vídeo com as imagens (do desabamento). Era impossível aceitar que um lugar tão maravilhoso quanto aquele se transformasse em pó", lamentou Resende, estilista da marca que acompanhou e fez toda a produção.





>>>





O casarão não era a única locação para o editorial da grife, que tem sede no Bairro Prado, em Belo Horizonte. Pela manhã, a produção foi realizada em outro local. Mas quando a equipe chegou ao imóvel histórico, ficou tão apaixonada que o número de looks que seriam fotografados passou de quatro para seis. O local foi descoberto por Holger Madsen, no Instagram de Rodrigo Câmara, que foi o grande apoio para que fosse possível a realização das fotos. Fábio ainda custa a acreditar no acontecido. "O lugar era maravilhoso, muito bem preservado. O piso, o teto, esculturas, tudo era muito impressionante."





ON-LINE

ENCONTRO LITERÁRIO





A escritora moçambicana Paulina Chiziane, vencedora do Prêmio Camões de 2021, foi entrevistada pelo presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, e a professora Nazareth Soares Fonseca, da UFMG e da PUC Minas. No bate-papo, que pode ser visto a partir do dia 20, no canal do YouTube da AML, Chiziane relembra os primeiros contos publicados na imprensa de seu país e de seu primeiro livro, "Balada de amor ao vento", de 1990; fala sobre a difícil recepção de sua obra literária em Moçambique e como ela foi mais facilmente recebida na Europa.





INDOOR

MAIS UM DIA DE FOLIA





Durante a apresentação do baiano Bell Marques no Bloquinho da Lagoa, realizado sábado (15/1), o cantor anunciou que vai abrir o carnaval do We Love na sexta, 25 de fevereiro. O We Love terá pela primeira vez mais um dia de folia, que ocorre entre os dias

25 de fevereiro e 1º de março.





PAMPULHA

TURNÊ DE DESPEDIDA





Skank está confirmado como atração do Churrascão Casa Lagoas Eventos, em março, na Pampulha. Sideral fará a abertura da banda mineira, que aos poucos coloca sua turnê de despedida nos palcos. A temporada foi suspensa pelo inicio da pandemia, em 2020.