Crianças inspiram o ator Leonardo Fernandes na campanha Vacina para Todos

(foto: Acervo pessoal)



“Se o país fosse governado por uma criança, já estaríamos todos vacinados. Em algum lugar no tempo, uma criança desejou ser cientista e nos trouxe a cura em 2020. Em algum lugar no tempo, outra criança brincava de ser enfermeira para, anos depois, segurar a mão de alguém que partiria sozinho no leito de um hospital”, afirma o ator Leonardo Fernandes, que assinou a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos.









“Esse desenho é meu desejo de que a vacina chegue a todos e também meu agradecimento ao SUS, às mulheres e homens que sonham com coisas boas e as realizam”, afirma. “Ao desgoverno genocida, meu maior desprezo. Que a vacina chegue em todos os braços! E que o próximo ano, livre de pandemia, também no traga, enfim, um governo que respeite a vida”, diz Leo Fernandes. Entre os espetáculos mais recentes do ator mineiro está a elogiada peça “Neblina”.





Às sextas-feiras, a Coluna HIT publica a campanha Vacina para Todos, que reúne criações de Roberta Monteiro, do ator Leo Fernandes e dos designers Fernanda Zanette, Luiza Máximo, Ana Cecília, Ronei Paulo Mendonça, Délio Faleiro, Júlia Gutierrez, Eduardo Ouvido, Fabiana Baracat e Letícia Naves.





CINE BRASIL

XOTE, FREVO E FORRÓ





A agenda de shows de BH começa a esquentar. Em 24 de setembro, no Cine Theatro Brasil Vallourec, Elba Ramalho faz única apresentação, com repertório comemorativo de suas quatro décadas de carreira. Aos 70 anos recém-completados, ela é dona de vários sucessos. Segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), das 957 gravações da paraibana como intérprete, “De volta pro aconchego”, de Dominguinhos e Nando Cordel, é a mais tocada nos últimos cinco anos nos segmentos rádio, sonorização ambiental e casas de festa e diversão. “Chão de giz”, de Zé Ramalho, e “Entre o céu e o mar”, de Roger Henri e Dudu Falcão, aparecem logo em seguida no ranking.





•••





“Elba é o vento do Nordeste, um sopro forte de raízes de brasilidade. É sinônimo de festa e de baladas de aconchego”, comenta Marcelo Castello Branco, diretor-executivo da União Brasileira de Compositores (UBC).





AO AR LIVRE

AVENTURA ESPORTIVA





O fim de semana promete emoção e aventura para quem gosta de trilhas e mountain bike. Na Lagoa dos Ingleses, o Stand Up Aventura promove provas esportivas na arena montada no Alphaville. Quem preferir “só assistir” pode curtir a gastronomia e shows das bandas The Producers, UDS Tok e Erlon Lemos. Mais informações pelo Instagram (@standup_aventura).