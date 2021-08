Drama de mulher à espera de sobras do sacolão chama a atenção de fotógrafo

(foto: André Delfino)



Foto de André Delfino, 26 anos

“Neste dia, eu estava junto do pessoal do Fotorizontinos. Fomos fotografar o Centro de Belo Horizonte. Durante nossas andanças, encontramos esta senhora sentada debaixo de uma árvore. Ela nos viu e pediu para a gente fazer fotos dela. Disse que ficava lá esperando, pois os sacolões da rua sempre davam a comida que sobrava e os restos que seriam descartados. Aquilo foi de cortar o coração.”









AO VIVO

ROCK NO PALÁCIO DAS ARTES





Quem está com saudade de assistir a um bom show e já não se contenta com lives nas redes sociais pode comemorar: em 14 de agosto, às 21h, tem Orquestra Mineira de Rock ao vivo no Grande Teatro do Palácio das Artes. O show “Músicos” promete muita emoção na noite que vai marcar o retorno da banda aos palcos, seu reencontro com o público e a reabertura do Palácio das Artes. No repertório, Beatles e clássicos do rock. Treze músicos se dividirão entre quatro guitarras, três baixos, dois teclados, duas baterias, sopro, bandolim, violões e percussão, além do coro com 10 vozes. A apresentação será híbrida – presencial e on-line. Ingressos custam de R$ 30 a R$ 120.





• • •





A orquestra é formada por Renato Savassi, Sânzio Brandão, Marcelo Cioglia, Rufino Silvério, André Godoy, Khadhu Capanema, Khykho Garcia, Raphael Rocha, Bhydhu Capanema, Avelar Jr., Léo Dias, Guilherme Castro e André Mola.





SOLIDARIEDADE

CHEFS CONTRA O CÂNCER





Em sua sétima edição, o jantar beneficente “Chefs contra o câncer”, em benefício da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), volta ao formato presencial em 10 e 11 de agosto, no Glouton, respeitando os protocolos anticoronavírus. Leo Paixão comanda os chefs Carol Francelino, Cadu Moura, Bruna Martins, Aline Guedes, Rafa Ramos e Pedro Barbosa.





• • •





O menu terá seis tempos: snack (tartar de carne de sol, picles de abóbora e chips de mandioca), entrada fria (carpaccio de bacalhau com mostarda de cremona), entrada quente (ovo perfeito com consomé de cogumelos e crocante de baroa), principal/peixe (peixe em baixa temperatura com molho de moqueca, purê de macadâmia e farofa de dendê), principal/carne (brisket Carapreta com mac'n'cheese mineiro) e sobremesa (maçã verde com creme de limão, raspadinha de poejo e sorvete de iogurte). Carapreta, Verdemar, Novotel, Glouton, Belvitur e Romano Comunicação apoiam o evento.





SEMPRE UM PAPO

AFONSO E AMIGOS





Afonso Borges mantém a agenda cheia do “Sempre um papo”, projeto que há 35 anos promove conversas com escritores e intelectuais. Ontem, o jornalista Eugênio Bucci lançou “A superindústria do imaginário”. O encontro com Bruna Lombardi, que lança o livro de poemas “Clímax” e lê cartas que trocou com Carlos Drummond de Andrade, está marcado para 10 de agosto, na programação do evento em Itabira. No dia 16, João Paulo Cuenca apresenta o livro “Qualquer lugar menos agora”. Marcia Tiburi fala sobre “Complexo de vira-lata” no dia 24. Em 31 de agosto, Carlos Marcelo e Fernando Bossi lançam os livros “Os planos” e “Degeneração”.





• • •





Em parceria com a portuguesa The Book Company, o “Sempre um Papo” transmite, em sua página no Facebook, a programação do Plano Municipal de Leitura de Matosinhos. Até março de 2022, as conversas reunirão Ana Cristina Silva, Yara Monteiro, João Luís Barreto Guimarães, Richard Zimler, Tânia Ganho, Miguel Real, Nuno Júdice, Irene Flunser Pimentel e Valério Romão. Além disso, em 22 de novembro, Afonso Borges e o escritor Itamar Vieira Junior participam do workshop “Mecânica da ficção”, com seis horas de duração.





AM GALERIA

“MAFUÁ DE TRENS”





Peças do artista Claudio Cretti poderão ser vistas a partir de sábado na AM Galeria, na Serra. Com curadoria do professor e crítico de arte Agnaldo Farias, a exposição “Mafuá de trens” reúne 13 esculturas e 18 desenhos. Natural de Belém do Pará e radicado em São Paulo, Cretti soma 30 anos de uma carreira dedicada a obras bi e tridimensionais.