AR está presente no verbo vacinar, assim como tantos outros verbos da língua portuguesa que indicam ação.

É tempo de agir e de movimentar. O conceito de +AR também presenteia a página impressa do jornal ( o leitor) com uma composição visual abstrata e sintética, que traz respiro e alívio visual.

Laura Scofield,

autora da imagem de hoje, é designer gráfica de Belo Horizonte. Atualmente, ela vive e trabalha em Nova York

DELICADEZA

CAMPANHA À MESA

Aos poucos, a campanha Vacina para Todos, que começou com um grupo de nove designers, com artes inspiradas na urgência da imunização, publicada às sextas-feiras nesta coluna, ganha mais espaço. Depois das camisetas criadas pela @usepronta, o trabalho do primeiro grupo de designers chega às mesas em biscoitos amanteigados com sabor de baunilha criados por Patrícia Sartini. "Achei a ideia (da campanha das camisetas) linda. Tudo (a criação dos designers) de uma delicadeza muito grande. Em tempos polarizados, é difícil falar de amor. É difícil falar de entendimento", observa. "Achei a campanha muito bonita por mostrar um lado humano e uma forma e tocar o coração das pessoas." Para reproduzir o trabalho dos designers, Patrícia recriou as artes por meio da impressão em papel de arroz.

Por causa da crise provocada pelo coronavírus, Patrícia precisou mudar. "Sempre gostei de cozinhar. Com a pandemia, decidi me reinventar e comecei a fazer biscoitos personalizados. Eu procuro entrar na história da pessoa para que a celebração realmente faça sentido", diz ela, que, depois de trabalhar na Arcelor Mital, no Espírito Santo, voltou em 2012 para Belo Horizonte para cuidar dos pais, que adoeceram ao mesmo tempo. Como sempre sonhou abrir um restaurante, Patrícia encarou o projeto, que não deu certo. Hoje, além dos biscoitos, também fornece catering.

