Grupo de amigos comemora o primeiro ano do projeto Conexão do Bem BH

(foto: Conexão do Bem/divulgação)

Em maio, o projeto Conexão do Bem BH (@conexaodobembh) comemora um ano. A ideia de levar ajuda a famílias em vulnerabilidade social nasceu de um grupo de amigos conscientes de que os prejuízos do coronavírus não se restringem à saúde. Além da COVID-19, a fome ameaça a vida. A coordenação é de Cynthia Viana, Izabela Canhestro e Priscila Porto.





Até o mês passado, 950 famílias foram beneficiadas pelo Conexão do Bem BH. Quem quiser ajudar pode doar R$ 167,75, o valor da cesta básica (arroz, açúcar, feijão, óleo de soja, café, macarrão espaguete e parafuso, molho de tomate, fubá, farinha de mandioca, biscoito recheado, tempero); kit limpeza (desinfetante/2 litros, água sanitária, sabão em barra, dois detergentes, uma bucha); kit higiene (shampoo, condicionador, quatro sabonetes, dois cremes dentais, escova de dente para os integrantes da família, seis rolos de papel higiênico e absorventes); ovos (caixa com 30 unidades), leite (duas caixas) e kit guloseima para crianças e/ou sobremesa. Doações podem ser feitas no Banco Inter: 077, agência 0001-9, conta-corrente 103.824.634, CPF 100.746.376-73. Pix: bhconexaodobem@gmail.com.





A ação do Conexão do Bem beneficiou famílias de Ribeirão das Neves (bairros Veneza e Alterosa), Contagem (120 famílias de refugiados haitianos e também moradores do Parque São João), Belo Horizonte (Ventosa, Barreiro e Vila Pinho), Sabará (Bairro Catita) e Santa Luzia.





SOLIDARIEDADE

CONTRA A FOME





A Campanha PIC Solidário segue adiante com bons resultados. Desde o lançamento, há cerca de 10 dias, o Pampulha Iate Clube arrecadou 2 mil toneladas de alimentos, que foram distribuídas para a Cruz Vermelha, Casa do Hip Hop Taquaril, Vicariato Episcopal para Ação Social, Paróquia Santo Inácio de Loyola, Centro Espírita Manoel Maria da Silva, Projeto Copacabana na Rua, Projeto Nós da Rua e Centro Infantil Chico Xavier. Quem quiser ajudar pode doar alimentos não perecíveis (arroz, feijão, açúcar e óleo, por exemplo), itens de higiene pessoal (sabonete, papel higiênico, álcool em gel, creme dental, fio dental) e agasalhos (roupas de frio, cobertores, etc.). O material deve ser entregue de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no portão principal do PIC Pampulha, na Rua Ilha Grande, 555, Pampulha.





LITERATURA

ZUENIR E CARLOS





No ano em que comemora três décadas e meia de atividades, o Sempre um Papo, de Afonso Borges, celebra a data com novidades. Por iniciativa do Instituto Cultural Vale, o projeto chega a Itabira, com o escritor Zuenir Ventura estreando na programação on-line. Às vésperas de seus 90 anos, ele fará o pré-lançamento da edição revista e ampliada do livro “Minhas histórias dos outros” (Companhia das Letras). Um dos destaques da conversa será a entrevista que Carlos Drummond de Andrade concedeu a Zuenir. O Sempre um Papo está marcado para quarta-feira (14/4), às 19h, com acesso gratuito. Transmissão no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. Além disso, Borges confirma a primeira edição do Festival Literário de Itabira (Flitabira) para este ano, em data a ser definida.





INHOTIM

DIÁLOGOS NA TV





O diretor-presidente do Instituto Inhotim, Antonio Grassi, a artista Adriana Varejão e o escritor português Valter Hugo Mãe abrem nesta terça-feira (13/4), às 21h 30, no canal Arte 1, a temporada da série “Diálogos na televisão”. Presente nas redes sociais do instituto, o projeto foi criado no ano passado, reunindo personalidades das artes plásticas, do teatro e da música em conversas sobre as respectivas trajetórias. Os cinco episódios de “Diálogos” que vão ao ar no Arte 1 somam milhares de visualizações no canal do Inhotim no YouTube.