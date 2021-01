Confira imagens e histórias da atriz Wilma Henriques, que completa 90 anos

(foto: Ramon Lisboa/EM %u2013 28/10/16)

A coluna, que admira a trajetória de Wilma Henriques, entra no ritmo das comemorações dos 90 anos da atriz. Enquanto artistas, amigos e colegas de cena discutem como será a homenagem à diva do teatro mineiro, por aqui, às terças-feiras, parte da trajetória dela será recordada com fotos, publicações de revistas e jornais, e, claro, depoimentos.





As fotos de hoje mostram Wilma em três tempos. Numa delas a atriz está com Wilma Patrícia, sua comadre, na época da criação do Movimento de Reintegração do Artista Mineiro (Moram). “Wilma foi uma pessoa muito especial para mim. Pelas mãos dela, fui fazer teatro e TV Itacolomi”, diz a xará. “Nós duas fomos à luta quando a Itacolomi acabou. Criamos o Moram, que logo se tornou Apatedemg, que se transformou no Sated”, diz, referindo-se ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de Minas Gerais. Magdalena Rodrigues, presidente dessa entidade, que está à frente do projeto de comemorações, ressalta a importância do Moram. “Ela, Wilma Patrícia e Lady Francisco puxaram a organização da categoria”, afirma.





Wilma Patrícia lembra que a xará foi madrinha de casamento e batizado de sua minha primeira filha. “Por aí você pode imaginar o quanto gosto dela. Wilma é uma guerreira, merece todas as homenagens”, diz. Amigos planejam uma carreata em fevereiro, mês do aniversário dela.





Há 12 anos, Wilma Henriques fez participação emocionante na premiação do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc). “Ela abrilhantou aquela noite apresentando uma cena ao lado de Monah Delacy, mãe de Christiane Torloni”, recorda Fernando Penido, produtor do prêmio por 16 anos. Nos anos 2000,

a foto do arquivo de Nely Rosa mostra Wilma e Aracy Balabanian no Bar e Café São Jorge, em BH.





PLATAFORMA

NOVA DE PERERÊ





Sexta-feira (22/1), Juradinho, parceria do cantor Sérgio Pererê com Maria Tereza Valadares, a Tetê, de 11 anos, estará disponível nas plataformas digitais. A música é uma das faixas de Canções de outono, nono disco de Pererê. O vídeo pode ser acessado em youtube.com/sergioperere.





OAB-MG

CANAL ON-LINE





A OAB-MG comemora os três mil atendimentos em apenas cinco dias de funcionamento de seu novo espaço virtual. “Com a pandemia, foi necessário criar outras formas de atender à advocacia, como um canal no WhatsApp e o agendamento on-line”, explica o presidente da entidade, Raimundo Cândido Júnior. Por lá podem ser solicitados inscrição de advogado (a), mudanças no cadastro, cancelamento e licenciamento de inscrições, além de emissão de boleto para pagamento de anuidades. Isso é feito gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo WhatsApp (31) 3181-0813.