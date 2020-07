O jeito é encarar a louça suja

''Agora descubro que o trabalho doméstico é intenso, insano, repetitivo, massacrante'' Luis Fernandes de Assis, Historiador e escritor



Agora que acabei de ajeitar as louças do almoço na pia, posso fazer uma pausa e vir aqui escrever este texto. Aliás, só agora me sobrou um pouco de tempo livre, pois desde que me levantei da cama não parei mais: acordo cedo, faço um café simples, frutas e pão com manteiga, depois coloco um som no Spotify, boto roupa na máquina de lavar, arrumo minha cama, varro a casa, passo pano úmido no pó dos móveis, lavo banheiro... ufa... Pausa para ler um bom romance ao sol (acabei Os demônios, estou no O idiota e me aguarda O adolescente, todos do grande autor russo do século 19 Fiódor Dostoiévski).