Prédio do Cine Odeon, na Floresta, abriga a sede do Samba Queixinho

(foto: André Paiva/Queixinho)

Espaço abandonado há mais de um ano, o antigo prédio que por muito tempo foi o endereço do Cine Odeon é a sede do Unidos do Samba Queixinho. “Além de funcionar para ensaios da nossa bateria, linda com 230 instrumentistas, o espaço receberá, durante o ano, exposições e outras atividades culturais”, conta Gustavo Caetano Matos, fundador do bloco. O desfile deste ano está marcado para domingo de carnaval, com concentração na pracinha da Rua Goiás, esquina de Rua da Bahia, no Centro. De lá, o cortejo segue para o Mercado Central, homenageado no enredo do Queixinho.





De acordo com Gustavo Caetano, mestre de bateria do Queixinho, a chuva, por enquanto, não alterou o desfile. “Claro que não somos irresponsáveis se houver tempestade, mas carnaval e chuva têm tudo a ver. O próprio Caetano Veloso canta isso em Chuva, suor e cerveja”, diz. A escolha do Mercado Central para tema do enredo tem explicação: “Assim como o mineiro, o Mercado é acolhedor”, resume Gustavo.





Mercado Central, a praia do mineiro





De Chico Amaral





Carne na panela, linguiça mineira, feijão e angu

Tira os óio dela, concentra na pinga, torresmo e tutu

Fígado na chapa, cebola de rapa, arroz de pequi

Goiabada com queijo, o melhor do desejo é você por aqui





No fim de semana eu passo por lá

Já peço uma gelada e deixo rolar

Ali tem bochicho o ano inteiro

Ali é a praia de todo mineiro









É ponto central da alegria e do prazer

Encontro das águas que ainda vão descer

Turistas, artistas, vigaristas, só tem gente boa

E todos vão ali pra conviver





Paro no corredor, ela não é meu amor

Mas repare só, tem borogodó, isso tem sim senhor





Salve o Mercado Central

Salve o papo livre trivial

Salve a liberdade da gente se encontrar

Salve o território popular





INTERCÂMBIO

A UNIÃO FAZ A FORÇA





Francisco Araújo Alves, de 19 anos, está na Faculdade de Artes e Design Liverpool Hope University, na Inglaterra. Ficará por lá um mês, representando o Instituto Ramacrisna. Nesse intercâmbio, ele contou com o apoio do Rotary Club BH Liberdade, que arrecadou milhas de seus integrantes para a compra das passagens. A hospedagem ficou por conta dos professores e alunos da Liverpool Hope University, parceira do Ramacrisna, que estão hospedando Francisco.





MONTANHISMO

PRAÇA DO PAPA





A segunda edição da Abertura da Temporada de Montanhismo (ATM), em 16 de maio, na Praça do Papa, vai reunir as novidades da área, além de oficinas, palestras, gincanas, sorteios e, claro, prática de esportes ao ar livre.