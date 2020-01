Desfile do bloco em homenagem a David Bowie terá novidades este ano

(foto: Acervo)



DE OLHO NA FOLIA

NOVIDADES DE ZIGGY STARDUST





Há quatro anos animando o carnaval de Belo Horizonte, o Ziriggydum Stardust, que leva os clássicos de David Bowie para a folia, vai se unir com o bloco Fúnebre em um grande baile, marcado para 14 de fevereiro, às 21h, no Granfinos. O tradicional cortejo do Ziriggydum está confirmado para 29 de fevereiro, às 21h, no Bairro Floresta. Para não deixar ninguém perder o ritmo, a banda formada por guitarra, baixo, acordeom e vocais, além da bateria com cerca de 50 integrantes, transforma em batucada os hits do “Camaleão do Rock”.





***

Heroes ganhou batida dançante; Starman chega no ritmo do forró; Let's dance será reforçada pela pegada funk. A base sonora de Sound and visions vai se misturar, surrealisticamente, com a letra de Chorando se foi, do Kaoma, clássico da lambada. O Ziriggydum também fará homenagens a Prince, George Michael e Queen.

PLANETA BRASIL

TRILHA DO VERÃO





Se janeiro rima com verão, o Planeta Brasil é a trilha sonora mais esperada da temporada em Belo Horizonte. No sábado (25), os fãs do festival não terão do que se queixar, pois o line up contará, entre as atrações mais aguardadas, com a banda Sticky Fingers, cujo baterista é o brasileiro Eric Gruener. O show em BH será a primeira das duas apresentações da banda australiana no Brasil. No domingo, o grupo toca em Porto Alegre.





***





O line up vai reunir velhos conhecidos dos fãs do Planeta. O duo Anavitória já veio três vezes. Natiruts, cinco. “Eles são sempre muito esperados”, afirma Henrique Chaves, um dos idealizadores do evento, produzido também pela Sleep Walkers. Entre os estreantes estão o rapper Black Alien e Nick Murphy, mais conhecido como Chet Faker. Outra atração aguardada, esse cantor e compositor australiano vem ao país apenas para cantar no Mineirão.





***





A turma que desembarca na sexta-feira na cidade já pediu para conhecer um pouco de BH. A produção ainda não definiu por onde o city tour vai passar. Caetano Veloso também desperta a atenção dos fãs, até porque, desta vez, fará um show voz e violão – sem os filhos Moreno, Zeca e Tom, que o acompanharam na turnê Ofertório.





***





O Planeta Brasil quer entrar para a história como responsável pelo maior after do Vintage Culture. O DJ toca da meia-noite às 2h no gramado do Mineirão, depois do encerramento das apresentações nos

quatro palcos montados na Esplanada. E a balada não acaba por aí. O camarote Land Spirit promete bombar até as 4h com Nervo, duo de DJs.





***





O horário de cada show será divulgado durante esta semana. Henrique Chaves revela que

fechar o line up foi o maior desafio do festival: “Foram oito meses de negociações com todas as atrações e muito jogo de cintura para atender a todos os interesses.” Mas valeu a pena. “O Planeta Brasil é o maior evento nacional no Mineirão, reunindo mais de 40 atrações em cinco palcos”, informa o produtor.