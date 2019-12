78 curtas-metragens selecionados para Mostra de Cinema de Tiradentes

(foto: Leonardo Lara - 24/01/03) São Paulo lidera o número de curtas-metragens que serão exibidos durante a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que começa em 24 de janeiro. Da capital paulista serão 18 produções. De Minas 15, seguido por Rio de Janeiro (10), Pernambuco (8) e Paraná (7). No total, serão 78 curtas, incluindo trabalhos do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraíba, Tocantins, Espírito Santo, Alagoas e Sergipe. As obras serão apresentadas nas mostras Foco, Panorama, Foco Minas, A Imaginação como Potência, Formação, Jovem, Mostrinha e Praça. A curadoria de curtas-metragens é assinada pelo pesquisador e professor Pedro Maciel Guimarães, pela crítica Camila Vieira e pela professora Tatiana Carvalho Costa.





SOLIDARIEDADE

CAVALGADA BENEFICENTE





Domingo, o casal Humberto Pereira de Almeida e Aliria promove a terceira edição da Cavalgada Padre Eustáquio, em benefício do Hospital São Vicente de Paulo, em Rubim. Além do caráter do evento, os organizadores ficam orgulhosos pelo fato de a cavalgada ser a maior em trilha ecológica,

com percurso de 14 quilômetros.





10, 9, 8, 7...

VIRADA TRADICIONAL





Uma das festas mais tradicionais de Belo Horizonte, o réveillon do Ouro Minas chama a atenção também pelos cuidados da produção. Para se ter uma ideia, cerca de 100 pessoas estarão envolvidas no evento bem exclusivo, reunindo 450 convidados. A pista do Salão Centenário será animada pela banda M. Até o réveillon, a expectativa é de que a taxa de ocupação do hotel atinja 70%. A grande maioria hóspedes moradores de Belo Horizonte, que preferem a tranquilidade e segurança de passar a noite no hotel.





NO VILA DA SERRA

SANDUBA ORGÂNICO





O chef Thiago Thibau é responsável pelo cardápio da recém-inaugurada sanduicheria na loja da Fazenda Alegria, no Vila da Serra. A base do cardápio serão produtos orgânicos e carnes da raça bovina Wagyu, produzidos na Fazenda Alegria, em Funilândia, Região Central de Minas Gerais.





ARQUIVO NACIONAL

PRÊMIO PARA MINEIRO





Natural de Mariana, o cientista Moacir Rodrigo de Castro Maia, doutor em história social pela UFRJ, é o vencedor do prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa 2019, uma das premiações mais importantes no campo da pesquisa histórica no Brasil. A monografia premiada é fruto da tese de doutorado “De reino traficante a povo traficado – A diáspora dos courás do Golfo do Benim para Minas Gerais, América Portuguesa (1715-1760)”. No trabalho, Moacir analisa e revela a fascinante e dramática história da diáspora de um grupo específico de africanos para Minas Gerais nas primeiras décadas do boom da mineração de ouro. A tese mostra os acontecimentos que levaram à partida do grupo do Golfo do Benim, na África Ocidental, e nas vivências e reorganização em Ouro Preto e Mariana.





Moacir seguiu carreira acadêmica pelas universidades federais de Ouro Preto, Fluminense e do Rio de Janeiro. Ele também fez estágio no Harriet Tubman Institute, importante centro de história da África e da diáspora africana da York University, no Canadá. É pesquisador associado ao Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica (NPHED) do Cedeplar/UFMG. Como prêmio, o vencedor terá direito à publicação do livro com chancela do Arquivo Nacional.