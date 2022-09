Do povo, o Cruzeiro veio; pelo povo, ele voltou

'Muito obrigado' por doar sua lágrima para devolver o nosso Cruzeiro ao lugar de onde nunca deveria ter saído (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Ontem, eu não chorei. Chegara o tempo certo para o fim dos piores anos de nossas vidas. O Mineirão, esse templo sagrado, nos acolheu para uma cerimônia onde reafirmamos nosso amor inexplicável. Mas, ontem, eu não chorei.





Ao final da peleja matemática contra o Vasco, meu corpo era pequeno para abarcar a avalanche de sentimentos. Eu havia acertado o placar. Tive a premonição do gol do Luvannor, e, quando ele aconteceu, ontem, eu não chorei.





Abracei forte meu irmãozinho de alma, Bernardo, e tantas outras pessoas que vieram dividir comigo o quanto as minhas palavras havia lhes tocado o coração. Isso foi ontem e eu não chorei.





Já era madrugada. Permaneci estático na arquibancada, perplexo com a festa. Dopado por tanto amor emanado por uma multidão azul e estrelada, lembrei de cada capítulo dos meus 46 anos de Cruzeiro. Desde a primeira vez no estádio, levado pelo meu velho pai, e de todas as vezes que, mesmo longe do campo, tive a paciência alheia pela minha constante ausência por estar me dedicando a fazer pelo Cruzeiro. Mas grato por tudo, ontem, eu não chorei.

Quando o escrete se reuniu no círculo central para a tradicional saudação do acesso, ouvi do rapaz ao meu lado, em prantos: “Isso é para o meu avô. Ele morreu. Eram sobre o Cruzeiro as nossas mais lindas conversas”. Meus olhos ficaram perto de marejar, mas, ontem, eu não chorei.





Agora, um dia após a catarse azul estrelada, ao rabiscar essas memórias, me veio a clarividência do porquê. Não chorei, pois meus olhos precisavam estar límpidos para decifrar as tantas lágrimas ao meu redor.





O senhor vestido com uma touca celeste, me olhou. Movimentou freneticamente os punhos erguidos. Não disse uma palavra sequer. Nenhum delas seria necessária, pois eu vi sua lágrima limpar-lhe do rosto a revolta por passar três anos escutando blogueirinhos e Bilionários do Brasil Miséria tratando a queda do Cruzeiro com o deleite de um escravocrata sádico, de um estuprador frio, de um corrupto sórdido, de um imbecil fascista.





Na escadaria, o rapaz ajoelhado. As palmas das mãos juntas, em posição de súplica. Tinha o rosto quase colado ao chão encharcado. Era impossível ouvir seus sussurros. Não era preciso, pois eu vi sua lágrima arrancar-lhe da face a dor pelo pênalti chutado para fora em 2019 ou das humilhantes derrotas de 2020 e 2021.





A formosa menina de calça branca cruzou o caminho. Gritava versos desconexos. Entendê-los não faria diferença, pois eu me atentei à sua lágrima a livrar-lhe da vergonha de torcer por times montados com amontoados de refugos.





O pai com o filho “de cavalinho” no pescoço, lhe batucando a cabeça, alheio ao motivo da festa das outras 60.000 crianças de todas as idades em êxtase. O orgulho por dividir aquele instante com seu rebento provocou-lhe a lágrima e ela lhe lavou o soluço preso pelos quase dois anos de pandemia sem poder entrar num estádio para estender as mãos e a voz, acudir um Cruzeiro ferido quase de morte.





A noite foi de milhares de lágrimas a limpar também saudades (ah, Salomé...) e esperas. A multidão chorou a recompensa por sua própria luta.





Há 101 anos, esse povo se juntou e decidiu criar um time para chamar de seu. Agora, após os três piores anos da vida dessa linda criatura vinda das ruas, chamada Cruzeiro/Palestra, esse mesmo povo – pelos seus braços, colos, vozes e lágrimas – a ergue novamente.





Do povo, o Cruzeiro veio. Pelo povo, o Cruzeiro voltou.





E a sua lágrima de ontem lavou o quê? Seja pelo que for, venho aqui para lhe dizer “muito obrigado” por doar sua lágrima para devolver o nosso Cruzeiro ao lugar de onde nunca deveria ter saído.





Dito isso, agora, finalmente, eu me permitirei chorar as minhas.