O que move o Cruzeiro e o cruzeirense é resistir por amor

A Nação Azul já deu inúmeras provas de amor ao Cruzeiro e, com certeza, prosseguirá apoiando nossa bandeira (foto: JUAREZ RODIGUES/EM/D.A PRESS - 6/8/17)







Muito se fala sobre o Cruzeiro sobreviver. Por trás da construção desse falacioso discurso midiático e/ou aristocrata existem duas motivações: a ignorância quanto à história do clube criado pelos trabalhadores de Belo Horizonte e/ou o desejo de querê- lo mal. Simples e direto assim.





Enquanto houver ao menos um dos 9 milhões de cruzeirenses nessa Nação Azul, JAMAIS se deve conjugar “sobreviver” com “Cruzeiro”. O Palestra/Cruzeiro construiu sua história centenária, nos momentos bons ou ruins, conjugando outro verbo, o qual, numa análise superficial, pode até parecer sinônimo de “sobreviver”, mas que na essência é antagônico. Falo de “resistir”. Verbo épico, grandioso e apaixonante, como ser cruzeirense.





No início do século XX, os imigrantes italianos e outros trabalhadores enfrentaram a repulsa da aristocracia belo-horizontina. Fundaram a Società Sportiva Palestra Italia exatamente para resistir a isso. Foram hostilizados e perseguidos com violência, mas rapidamente incomodaram. Levantamento feito pelo designer Romero Marconi, um dos maiores estudiosos do Cruzeiro pré-Mineirão, mostra que, de 1921 a 1945, o Palestra Itália conquistou o mesmo número de títulos (oito) do então rival, Atlético de Lourdes. Também foi o primeiro a ter jogadores contratados por clubes do exterior (a trinca genial da Família Fantoni: Ninão, Nininho e Niginho) e o clube mineiro, nesse período, com o maior número de convocados para a Seleção Brasileira: Niginho (duas vezes) e Juvenal.





Mas foi no meio disso tudo uma das maiores resistências da qual nós, cruzeirenses, devemos nos orgulhar: a de 1942. Em plena II Guerra e uma onda de vandalismo e agressões contra os imigrantes em Belo Horizonte e no país, a ditadura de Getúlio Vargas, que pouco tempo antes havia exaltado Adolf Hitler, impôs a proibição de qualquer alusão a países do Eixo, como a Itália.





O Palestra tinha duas opções: sumir ou resistir. No dia 7 de outubro de 1942, mudamos de nome para Cruzeiro. Aquela “Resistência Palestrina” deu a Minas Gerais a chance de, anos depois, ter um gigante no futebol capaz de apresentá-la para o Brasil e para o mundo.





O nosso momento agora é de, mais uma vez, evocar essa tradição por resistir. Enquanto outros sobrevivem do sentimento de nos desejar o mal, nós, palestrinos de nascença e cruzeirenses de forja, resistimos. Sem nunca deixar de cobrar jogadores, diretoria e conselheiros, nós, torcedores, devemos nos unir por amor.





Numa viagem a Canudos, sertão da Bahia, local do maior movimento brasileiro de resistência popular, escrevi parte de um dos meus livros, Jardins da arara de lear. Nele, há uma crônica de nome Ser-Tão-resistente. Aqui, divido trechos dela, pedindo a você, palestrina e palestrino, que leia, trocando “sertão” por “Cruzeiro” e “sertanejo” por “cruzeirense”.

***

“Andam dizendo ser a terra do nada. Há quem imagina o sol como o único a não querer abandonar o sertão. Juram de pé junto ser o lugar estéril, onde não se planta pé de felicidade, pois ali não brota. Ensinam fome e sede como sinônimo de sertanejo.





Mas como explicar a quantidade de querência num lugar que só do bicho-homem tem uns 20 milhões? O sertão, moço, pode até parecer a região do nada, mas é mesmo a terra de um tudo. Camuflado, para se esconder do mal, dos espíritos ruins, do cabra da peste, do tinhoso e da morte.





Afinal, qual o tamanho do sertão? Quão é cantado, saqueado, praguejado e explorado?





Resiste. Homem, bicho e mato. Lá é assim. Se vai, mas se volta. Se luta onde quase sempre se falta. Para se viver nesse lugar, só na valentia.





Engana-se quem pensa que o sertanejo, homem, bicho, fulô, luta para sobreviver. Ele luta é para nunca viver sem amor. Quem apenas sobrevive não tem escolhas. Já quem resiste, escolhe um território para amar. O sertanejo insiste, quase morre pelo seu sertão. Porque homem forte não pede clemência. Ele luta por sua honra.





Se morre, morre lutando.”