Agora somos 10 milhões na ponta do tridente

735

Com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores, Atlético precisa de dois gols de diferença no Allianz Parque para avançar (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)







Deus é complicado. Melhor não mexer com Ele. Veja você o que aconteceu aos 4Rs. Deram o golpe perfeito, não deixaram ponto sem nó, não ficou um fio desencapado. Posaram de mecenas sendo credores, sucatearam sendo campeões, botaram preço e levaram eles mesmos, na baixa, time e patrimônio inteiro, incluindo o estádio cujo terreno foi “doado” por um e o CT cujo lote foi “doado” pelo outro. Já iam saindo de heróis quando soou o alarme do homem lá em cima, o sósia de Karl Marx. Agora estamos aí, comendo o pão que esses diabos amassaram.





Esse pessoal é como certo segmento da política nacional: entende de golpe mas, lá chegando, não sabe governar. Talvez um banco ou uma empreiteira, vá lá, mas de futebol têm a mesma compreensão que tenho eu do mercado financeiro ou da engenharia dos viadutos.





Soma-se a isso a providência divina: o homem lá em cima não curte um golpista, e a prova disso é o plot twist duplo carpado que Ele tratou de roteirizar para House of Mãe Joana, a série brasileira de não-ficção que fez de House of Cards um programa infantil. E dale Zanin no STF, Lula na Presidência, o Bozo inelegível e a PF em visita à sósia do Ronald McDonald, a Carla Zambelli.





Tampouco Ele compartilha das ideias garantistas de Gilmar Mendes – é um punitivista daqueles. Ao flagrar os 4Rs escapando com o butim, o alarme a registrar que os códigos de barra estavam saindo pela porta da frente sem passar no caixa, tratou de condená-los diretamente ao inferno, sem direito a recurso. Trânsito em julgado. A dez batalhas só levando no rabo, passaram de salvadores da pátria a traidores do movimento. Dallagnol manda lembranças.





Não sei quando esse pessoal faz aniversário, mas o inferno astral em que estão mergulhados só não me parece o maior astral porque fomos arrastados juntos para esse subsolo em chamas – agora somos 10 milhões na ponta do tridente. E nem venha torcer para que se lasquem porque são os nossos donos, e se forem atropelados tamo junto, puxados pela coleira. “Se espirrar, saúde”, não era assim que a gente falava?





Fico a imaginar o Deus já operando a sabotagem, barbudo comunista fazendo sair da boca do banqueiro rebaixado a ideia jenial (com o J do jerico): “Vamos trazer o Felipão!”. A que todos aquiesceram, tão entendedores que, achando-o na ativa, tiraram o pobre senhor da justa aposentadoria depois de décadas de serviços prestados à bola de capotão. Agora está ele a expor sua senilidade como uma Dercy Gonçalves que diz o que pensa e fodasse: “Vai cair, vai cair”.





Começo a temer pela quebra de um recorde. Deus não apenas pune, vá à Bíblia para ver – Ele pode fazê-lo com requintes de crueldade. Raios dificilmente caem duas vezes no mesmo lugar, mas nada impede que, tendo caído no Mineirão certa vez, possa agora desabar no Allianz Parque, embora ambos sobre as ideias cabeludas do rei careca. Posso ouvir o Galvão, também pensionista do INSS, em sua mais famosa sofrência: “Goool da Alemanha...”. Toc-toc-toc, batamos todos na madeira. Deus que nos proteja!





São Paulo amanhã, Palmeiras na quarta. Lá vai o Brasil descendo a ladeira... Depois do baile (ficou foi barato), chamaram São Victor pra falar com a imprensa. Claramente buscam alguém capaz de alguma interlocução com o homem lá em cima. À espera de um milagre. Uma ponta do tridente para cada R, o outro cuida o rabo de seta. A gente não tem nada a ver com isso, libera nóis pelo amor de Deus.