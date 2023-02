Marina Silva mostra entusiasmo com aporte americano para a Amazônia (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





“Quando o governo dos Estados Unidos da América (EUA) decide que vai fazer aporte em dinheiro para um fundo que foi criado, com um operador sendo uma instituição financeira brasileira, isso tem um valor muito grande porque os Estados Unidos funcionam também como uma espécie de catalisador, como uma força gravitacional.”





“O mundo fica olhando, né? Se até os EUA estão reconhecendo a importância desse fundo para a proteção das florestas, para o desenvolvimento sustentável de uma região tão sensível e importante, como é o caso da Amazônia, isso cria uma busca por doadores de outros países e até da iniciativa privada e da filantropia”, ressaltou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.





E teve mais: “É uma negociação com um ganho secundário muito grande, que é esse de uma chancela e de um reconhecimento de um instrumento altamente inovador, que é receber recursos não retornáveis por um resultado já alcançado”, completou a ministra.





Marina disse que o governo Lula vai atuar para que o valor do aporte norte-americano ao fundo seja o maior possível, em linha com o que já investem Noruega e Alemanha. “O valor que vai ser aportado, claro, torcemos para que seja o máximo possível.”





“Isso ainda não está decidido. Vamos trabalhar para que seja um aporte à altura do que já vem sendo feito por Alemanha e Noruega”, garantiu.





Mudando de assunto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, avisou que “acabou o liberou geral das armas no Brasil”, ao comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmou a constitucionalidade do decreto do presidente da República para endurecer as normas de registro de armas de fogo em todo o país.





Ele comemorou a decisão do STF e reforçou o pedido para que todos aqueles com armas registradas realizem o recadastramento. Além disso, alertou que o prazo estipulado até o fim de março não será prorrogado, tornando ilegal a posse do armamento.





De acordo com Dino, já foram cadastradas 68.480 armas de uso permitido e 2.484 armas de uso restrito. Os números significam apenas 10% do total de armas em circulação no país nas mãos dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs). “O meu pedido é que todas essas pessoas cumpram a lei”, reforçou Dino. E completou: “As pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil”.





Sem espionagem

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os três objetos voadores não identificados derrubados por caças americanos não parecem ter sido usados para espionagem e, provavelmente, pertenciam a empresas privadas ou instituições de pesquisa. Segundo ele, análises feitas pelo serviço de inteligência indicam que os objetos têm "propósitos benignos". Ele afirmou ainda que vai conversar com o presidente da China, Xi Jinping, mas que não pedirá desculpas por ter ordenado a derrubada de um balão chinês sobre território americano. "Não queremos nova Guerra Fria e vamos continuar conversando com a China", disse Biden, em pronunciamento.





Brics e Dilma

O presidente Lula afirmou ontem que, se depender dele, Dilma Rousseff será presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com a CNN Brasil, a indicação de Dilma Rousseff (PT) para comandar o NBD já tem aprovação de todos os integrantes dos Brics. Com sede em Xangai, o Brics financia obras para projetos de infraestrutura sustentável nos países emergentes. Lula irá para Pequim na segunda quinzena de março e a expectativa é de que leve Dilma com ele na viagem.





Moradia

O senador Flávio Bolsonaro afirmou, em suas redes sociais, que as casas entregues pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Minha casa, minha vida, foram feitas pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), quando o programa era chamado de Casa verde e amarela. No entanto, o fato é que governo de Jair Bolsonaro enviou apenas R$ 82,3 milhões na proposta de orçamento de 2023 para o programa. O número representa um recuo de 95% em relação a 2022, em que foram destinados R$ 1,2 bilhão.





Rede

O diretório da Rede Sustentabilidade reconduziu Pablo Figueiredo ao cargo de porta-voz municipal da sigla em BH. Figueiredo é assessor parlamentar da deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede). Ele disputou vaga na Câmara Municipal, em 2020, mas não foi eleito por menos de 200 votos. Estudante de direito na UFMG, Figueiredo é um dos fundadores do partido em Minas. No plano nacional, a Rede tem como expoentes a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o senador Randolfe Rodrigues (AP).





Esportes

Aprovado no ano passado pela Câmara dos Deputados, o Plano Nacional do Esporte define prioridades, metas e fontes de recursos para a garantia de acesso dos brasileiros ao esporte, que é um dos direitos fundamentais do cidadão. O plano é válido por 10 anos, após virar lei, e pretende consolidar políticas públicas, incentivando ações para crianças, esportistas eventuais e também para atletas profissionais. E para as crianças, garantir acesso à prática e à cultura da educação física e do esporte nas escolas de educação básica pelo menos três vezes por semana.





Pinga-fogo

Depois de oito meses do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que denunciavam crimes socioambientais na região, líderes de comunidades do Vale do Javari, no Amazonas, ainda sofrem ameaças de morte.





“Tem que estar no mato, com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Isso a gente falou com o ministro da Justiça, com a ministra dos Povos Indígenas, com a Funai e com o pessoal da Polícia Federal”, disse Beto Marubo, da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Unijava).





Foliões das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem passar o carnaval com chuvas volumosas, ventos fortes e frio. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o volume de chuvas deve atingir entre 60 e 100 milímetros.





De acordo com o Inmet, as áreas mais atingidas devem ser as regiões central e sul do Espírito Santo; oeste, sul, sudoeste, centro, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Grande BH.





Já que é assim, chegou a hora de encerrar. FIM!