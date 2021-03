Jair Bolsonaro de máscara e pacote de US$ 1,9 trilhão, mas nos EUA

Em evento no Palácio do Planalto, presidente e todos os ministros usavam máscara ontem, algo incomum até agora (foto: Alan Santos/PR)





Com todas as autoridades presentes usando máscara, inclusive o presidente da República, que não costuma usá-la, Jair Messias Bolsonaro (sem partido) sancionou ontem a lei que facilita a compra de vacinas contra a COVID-19.





Melhor ele próprio informar: “O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal está fazendo o seu trabalho. Já entregamos vacina para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade”. E deu um toque bem familiar: “Entre eles, minha mãe, que tem 93 anos de idade”.









“Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia, que é um exemplo para o mundo.” Como assim? Ontem, ele estava de máscara. Mas o passado recente mostra que, desde o início de fevereiro, houve 36 eventos oficiais em Brasília e outras cidades, entre os quais solenidades, audiências, encontros com embaixadores e formaturas, com a presença de Bolsonaro. Em todos, sem máscara.





Será o efeito Lula? O ex-presidente de 75 anos? “Este país não tem governo, este país não tem ministro da Saúde, este país não tem ministro da Economia, este país tem um fanfarrão, um presidente que por não saber de nada diz que tudo é por conta do Guedes.” Bastaria uma declaração, que resume o dia de ontem.









Só que o ex-presidente petista não permite. “Cadê o Zé Gotinha? Bolsonaro mandou embora porque pensou que era petista.” Lula não perdeu tempo e condenou a campanha de vacinação contra a COVID-19 e relembra o H1N1: “A gente vacinou 80 milhões de brasileiros em três meses, este país tem sistema de saúde que sabe fazer isso. Esse governo nem pra comprar vacina serve”.





O jeito então é mudar de assunto e trazer uma notícia internacional, mais especificamente dar uma passada nos Estados Unidos (EUA). É que o presidente democrata, Joe Biden, conseguiu aprovar o seu pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.





O registro veio da Casa Branca: “Um pacote legislativo histórico que virará a página desta pandemia, proporcionará alívio direto aos americanos e dará partida em nossa economia”. De acordo com a Casa Branca, o democrata assinará a legislação amanhã, isso mesmo, na sexta-feira.





Para encerrar: “Não ache que você possa tomar a vacina e já tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando, não! Você precisa continuar fazendo o isolamento, e você precisa continuar usando máscara e utilizando álcool em gel”. A propaganda é de Lula.





E a trilha sonora de ontem veio do “vacinem-se. Viva o SUS!”. É nada menos que Chico Buarque, o cantor, compositor e de quebra escritor. Então, Chico tem mesmo de mandar colocar a banda da COVID-19 sair para todos comemorarem.





Para lembrar

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o papa Francisco numa manhã de quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, no Vaticano. Depois da reunião, os perfis de Lula nas redes sociais publicaram fotos do político sendo abençoado pelo pontífice. Na legenda, o petista afirmava que conversou com o papa Francisco sobre um “mundo mais justo e fraterno”. A reunião foi intermediada pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandez. E é o presidente argentino quem não perdeu tempo para atualizar a notícia do dia de ontem: “Celebro que o Lula foi reabilitado de todos os seus direitos políticos”.





@RodrigoMaia

Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país; o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS; o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Um defende política ambiental; outro a destruição. Um respeita e defende a democracia; o outro não sabe o que isso significa. Tenho grandes diferenças com o @LulaOficial, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual.





Nada saudável

“Esta Casa não vai admitir e vai, se necessário, abrir investigação para que tenhamos a lista. O Ministério Público está investigando, a Assembleia Legislativa vai investigar. Vamos cobrar um por um dos nomes.” Tudo isso vem do presidente Agostinho Patrus (PV) ao secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral , em sabatina na ALMG, para esclarecer as ações do governo diante da pandemia e a denúncia de que cerca de 500 servidores da pasta, incluindo o secretário, teriam sido imunizados antes da ordem de prioridade estabelecida. Depois de seis horas de sabatina, veio o resultado: respostas evasivas e insatisfatórias na avaliação da maioria dos deputados.





USP em ação

“Uma nova pesquisa comprova que a vacina do Butantan é eficaz contra as novas cepas do coronavírus. Essa é uma excepcional notícia. Essa pesquisa do Butantan feita em parceria com a USP comprovou que essa vacina é eficaz contra as três variantes do coronavírus em circulação no Brasil”. Quem diz é o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre estudo preliminar da Universidade de São Paulo (USP). É preliminar o estudo. Tanto que ressalva que “o estudo completo inclui um número maior de amostras já em análise”.





A reação

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) reitera seu compromisso com a defesa intransigente da independência judicial e do livre convencimento dos magistrados em todas as suas decisões. O alvo é nada menos que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. “É inadmissível que a instituição Justiça Federal seja atacada de forma genérica e agressiva por um ministro do Supremo Tribunal Federal em sessão de julgamento da corte. Desferir críticas infundadas só afronta o equilíbrio das instituições e atenta contra a segurança jurídica.”





Pinga-fogo

Em tempo, ainda sobre Rodrigo Maia: um fundou um partido e disputou quatro eleições; o outro é um acidente da história. Claro que leitor bolsonarista não deixou passar: “Meu Deus!!! Tem vezes que é melhor ficar quieto! Um pilantra falando de dois!!! Quase chorei aqui…”





Mais um, ainda sobre a Assembleia Legislativa: “Leve, secretário, a decepção desta Casa. A decepção dos deputados com Vossa Excelência, com os seus comandados, e providencie essa lista de forma mais urgente”, ressaltou o presidente Agostinho Patrus.





E tem mais: “Queremos a lista, secretário, sob pena de abrirmos uma CPI, de abrirmos uma investigação, de levarmos Vossa Excelência a responder por improbidade administrativa”, ainda do deputado Patrus.





Ao fato, sobre a nota A reação: “A tal 7ª Vara do Rio de Janeiro, não sei por que o escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno dessa Vara também é de corar frade de pedra”, foi a frase que provou a reação da associação.





E teve mais sobre Gilmar Mendes, mas deixa pra lá. Afinal, é chegada a hora de encerrar por hoje. Um bom dia a todos, se a política deixar, né? FIM!