Ministro Gilmar Mendes dá voto contundente pela suspeição de Sergio Moro

“O resumo da ópera é: você não combate o crime cometendo o crime. Você não pode se achar o 'ó do borogodó'. Calcem as sandálias da humildade. Eram as palavras daquele que vos fala em dezembro de 2016, na presença dos procuradores da Lava-Jato, inclusive do juiz Sérgio Moro.”





Foi esse o argumento usado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em seu voto pela declaração de parcialidade do ex-juiz Sergio Moro na condenação do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O fato é que Gilmar Mendes foi quem pautou para ontem o caso envolvendo o ex-comandante da Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF). Seu colega, também ministro do STF, Edson Fachin chegou a pedir o adiamento, mas foi voto vencido.





Diante disso, a novela continua, já que o ministro Kassio Nunes Marques pediu vista e adiou o desfecho do caso na mais alta corte de Justiça do país, mais conhecida pela sigla STF. Será que foi consultar o presidente Jair Bolsonaro, já que foi ele quem o indicou? Improvável, melhor esperar os próximos capítulos. Afinal, já está virando uma novela mesmo.





Já que a seara jurídica ficou indefinida, quem sabe alguém possa comunicar uma notícia diferente. Afinal, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve nas notícias. “A gente não exclui um país. A gente não exclui a China, para ser bem direto”, começou deixando claro o ministro. Mas ressalvas também estiveram presentes: “Mas é um direito do governo escolher o seu parceiro. Eu estive na China e percebi claramente que eles não têm interesse em fazer a rede privativa do governo”.





O próprio ministro Fábio Faria relata: “Tudo isso envolve é o 5G, que deve proporcionar velocidade muito maior de internet móvel”. O objetivo da rede privativa é ser um canal seguro para comunicação estratégica do governo. E sem os chineses, como se viu.





Ah, já basta! Bem, nem tanto, já que elas merecem. É isso mesmo, um toque feminino na política nacional. “Este projeto de resolução se insere no processo de fortalecimento da atuação do movimento das mulheres no Parlamento, com vistas à obtenção da igualdade de gêneros na política, nosso objetivo maior.”





Quem diz é a relatora do projeto, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), e tudo isso vem de uma resolução interna que determina a participação da bancada feminina na reunião de líderes da Casa. Faz todo sentido. Sendo assim, o jeito é encerrar por hoje.





A competição





Vai um chopinho?

“Olha, tem muita espuma nesse chope ainda, tem que ser decantado isso.” Tudo isso partiu ontem do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Bastaria, só que teve mais: “A imensa maioria do povo brasileiro é constituída de homens e mulheres de bem, igual vocês, jornalistas, que acordam de manhã cedo para trabalhar o dia inteiro, que se espremem em ônibus apertado, em trens lotados, muitos vendendo o almoço para poder comprar o jantar…”





Fala banqueiro

“A vacina e a economia não poderão se separar. São indissociáveis: a saúde depende fundamentalmente da economia, bem como a economia depende de uma sociedade saudável.” Quem diz é o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney. Ele aproveitou para cobrar prioridade para as reformas administrativa e tributária, deixando claro que o teto de gastos é “inegociável”. E lembrou que há recursos disponíveis no exterior para investir no Brasil, só que, sem reformas, eles não virão. Mas deixou uma janela aberta: “há farto capital lá fora ávido e à procura de retorno”.





Agronegócio

Sempre preocupado em ajudar os produtores rurais de Minas Gerais, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Antônio Carlos Arantes (foto) (PSDB), entregou em mãos ao governador Romeu Zema (Novo) pedido para que ele crie, junto à Cemig, um departamento na Diretoria de Distribuição que cuide das demandas do agronegócio mineiro. “Recebemos diariamente solicitações de melhoria no sistema energético agropecuário de pequenos e grandes produtores”, disse Arantes.





Faz o favor

“Considerando a urgência que nos impõe a pandemia ocasionada pela disseminação do vírus Sars-CoV-2 e a crescente taxa de óbitos por dia em decorrência da COVID-19, solicitamos a presteza de V. Exa. no sentido de encaminhar as informações requeridas no prazo de 24 horas, a fim de que as Casas do Congresso Nacional possam adotar as providências cabíveis no combate à pandemia”, cobra o ofício enviado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).





PINGA FOGO

As demandas dos produtores são diversas. Entre elas, pedem o fim dos piques de energia, a dupla alimentação de reforço de energia e sem demora nas ligações. Arantes diz reconhecer que a criação do departamento será de grande importância, já que abrirá portas para mais empregos e renda.

Terminal foi leiloado em 2011, mas concessionária anunciou ano passado que devolveria o aeroporto. Empresa administrará o local até que nova companhia assuma terminal. Daí a Anac ter aprovado ontem uma proposta de edital da nova licitação do aeroporto de Natal (RN).

O presente: “Estou aqui neste ano tão difícil diante da pandemia”. Começou assim o deputado Marcelo Brum (PSL-RS). Acrescentou logo em seguida que: “Eu vou te dar uma ‘Bíblia sagrada’ de presente, para o senhor, nosso presidente Arthur Lira, do partido Progressistas de Alagoas”.

E mais: “Deus está na frente de todas as coisas e vai nos abençoar nesta caminhada tão difícil este ano”. Sobre o deputado Marcelo Brum, vale o registro de que ele está em seu primeiro mandato, e em seu perfil ressalta que é um comunicador.

Ficamos assim então, nada mais a comunicar é necessário. Só encerrar por hoje.

O vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB),mm monopoliza: “Então, independentemente da gincana jurídica que seja feita… Anula processo, anula prova… A realidade é a seguinte, contra fatos não há argumentos. É uma competição destinada a pôr à prova a rapidez e a competência com que equipes passam por uma série de obstáculos extravagantes e bizarros que entremeiam o percurso a ser vencido”.