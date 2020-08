Homens combate focos de incêndio na Amazônia. Bloqueio de verbas poderia paralisar ações e ampliar incêndios na floresta (foto: Carl de Souza/AFP)

“Como é um caso de comoção nacional, a Câmara dos Deputados precisa de um dispositivo que possa estar garantido pela lei. ” A declaração é de ontem, do corregedor parlamentar da Câmara dos Deputados, Paulo Bengston (PTB-PA). No meio do caminho está a deputada Flordelis (PSD-RJ). Só o que interessa de fato é o fato de que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não pode realizar reuniões virtuais, apenas presenciais. Só que no meio do caminho tem a COVID-19. Com isso, está tudo parado. Pelas regras, a denúncia apresentada por um deputado contra outro colega é enviada, em primeiro lugar, à Corregedoria da Câmara. É isso mesmo. Ela é que será responsável por analisar previamente o conteúdo da demanda. Detalhe: a investigação nessa fase corre em sigilo. Alguma surpresa? Vai que a fila anda, não é mesmo? Antes de mudar de assunto, um último registro bem demorado.Tem mais algumas coisas, mas o que interessa de fato aos contribuintes é que só o prazo do ministro-corregedor Paulo Bengston pode durar 45 dias úteis, e é só para apresentar relatório à Mesa Diretora, informando se a denúncia tem os elementos que justificam a instauração de processo por quebra de decoro parlamentar. Basta, né? Já a próxima polêmica certamente teria repercussão internacional e estragaria ainda mais a imagem brasileira na preservação do meio ambiente, que é alvo de críticas negativas mundo afora. O registro é oficial e foi devidamente pulicado no Diário Oficial da União (DOU). “O Ministério do Meio Ambiente informa que em razão do bloqueio financeiro efetivado pela SOF – Secretaria de Orçamento Federal na data de hoje, da ordem de R$ 20.972.195,00 em verbas do IBAMA e R$ 39.787.964,00 em verbas do ICMBio, serão interrompidas a partir de zero hora de segunda-feira todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia Legal, bem como todas as operações de combate às queimadas no Pantanal e demais regiões do país.” No início da noite, felizmente, veio o desmentido, depois que o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que houve precipitação e que as verbas e os trabalhos em curso estão mantidos. Diz a nota divulgada às pressas: “O Ministério do Meio Ambiente informa que na tarde de hoje (ontem) houve o desbloqueio financeiro dos recursos do Ibama e ICMBio e que, portanto, as operações de combate ao desmatamento ilegal e às queimadas prosseguirão normalmente

A Amazônia

O encontro faz parte da série de reuniões institucionais que ele vem realizando com todos os tribunais brasileiros. Desta vez, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli (foto), reuniu-se, ontem, por meio de videoconferência, como tem feito regularmente em vários estados, com magistrados do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC). Desta vez, teve a região amazônica. E Toffoli foi direto ao ponto: “Temos a função de ser legatários desse imenso território. Precisamos defender a Amazônia e mostrar o trabalho do Estado”.





O enterro

“Neste momento em que falo aqui, um grande amigo meu está sendo enterrado em Varginha, vítima da COVID-19, e eu não posso nem ir ao enterro.” Começou assim o deputado Professor Cleiton (PSB) na Reunião Extraordinária de Plenário da Assembleia Legislativa (ALMG), na manhã de ontem. E fez questão de acrescentar: “Não pretendo ser lembrado como um deputado que se aproveita deste momento para aprovar projetos que tiram direitos”. Foi na primeira reunião do plenário que tratava de alterar o sistema de previdência social dos servidores públicos civis.





Nem rezando

“Jair Bolsonaro, você acredita que Jesus é o filho de Deus? Sim! Acredita que Ele morreu na cruz? Sim! Que Ele ressuscitou? Sim! Está vivo para todo o sempre? Sim! É o salvador da humanidade? Sim!.” Lembram-se disso? Já faz tempo, é preciso voltar a 2016. Já nos dias atuais, a história muda – e muito – de figura. O fato é que o Pastor Everaldo, de sobrenome Dias Pereira, foi preso ontem na Operação Placebo da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro.





Showmício

Não pode. “Aliás, o potencial de alcance desses eventos, quando realizados e transmitidos pela internet, é inequivocamente maior em comparação com o formato presencial, dada a notória amplitude desse meio de comunicação, acessível por qualquer pessoa em quase todos os lugares”, defendeu o ministro Luís Felipe Salomão. O fato é que foi aprovado no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao deixar claro que são vedadas as apresentações de artistas como cantores e atores, remunerados ou não. E ainda nada de internet no meio do caminho. Como se diz: deu tilt!.





Velho ditado

Política e futebol não se discutem. É ditado antigo, mas não ultrapassado. Tanto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não perdeu a caminhada. “Eu falei com o presidente que ele deu um carrinho, uma entrada perigosa. Ainda bem que foi fora da área. Senão, era pênalti.” Na portaria do ministério, ele foi além: “Eu sempre repito que o timing quem dá é a política. Nós temos as simulações todas preparadas, agora o timing, o nível de auxílio emergencial, de Renda Brasil, tudo isso são decisões políticas”. É, neste negócio de pênalti, o ministro deveria ficar mais cuidadoso. O presidente Jair Messias Bolsonaro pode não gostar.





pingafogo