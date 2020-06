Maus motoristas que dirigem o país e a mudança do Código de Trânsito

O presidente Jair Bolsonaro enviou a proposta para alterar leis de trânsito no ano passado, mas agora ela está em regime de urgência na Câmara dos Deputados (foto: Marcos Correa/PR)



A proposta foi apresentada, pessoalmente, pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em junho do ano passado. Isso mesmo, exatamente há um ano. Por que então tanta pressa? Por que o Código de Trânsito Brasileiro só agora entrou em regime de urgência?

O fato é que a data marcada, mesmo com a urgência, vale repetir, ainda não teve o martelo batido. Deputados consultados por telefone disseram ser provável na semana que vem. O fato é que ele aumenta de 20 para 40 o número mínimo de pontos necessários para gerar a perda da carteira de habilitação.

Em tradução simultânea, o trânsito já caótico vai levar os maus motoristas a terem mais tempo para ser punidos. Melhor esperar então como será o comportamento do deputado e relator da proposta, Juscelino Filho (DEM-MA). Ele promete modificações. Melhor então esperar para ver e crer e fazer uma viagem diferente, que é internacional.

“Estados Unidos: lá o racismo é um pouco diferente do Brasil. Está mais na pele. Então, houve um negro lá que perdeu a vida. Vendo a cena, a gente lamenta. Como é que pode aquilo ter acontecido? Agora, o povo americano tem que entender que, quando se erra, se paga”. Começou assim o presidente Jair Bolsonaro.

E ele acrescentou: “Agora, o que está se fazendo lá é uma coisa que não gostaria que acontecesse no Brasil. Logicamente que qualquer abuso você tem que investigar e, se for o caso, punir. Agora, este tipo de movimento, nós não concordamos”. Percebeu o detalhe? O amigo Donald Trump não foi citado pelo presidente brasileiro.

Quem não concordou, deixando de lado os Estados Unidos e voltando às questões nacionais, foi a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News. Um relatório produzido pela CPMI das Fake News identificou 2,065 milhões de anúncios pagos com verba da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) em sites, aplicativos de telefone celular e canais de YouTube que veiculam conteúdo considerado inadequado.

Em nota, a Secom repudiou a reportagem do jornal O Globo e disse que não patrocina nenhum site ou blog. E terceirizou: “Ou seja, cabe à plataforma as explicações pertinentes sobre a ocorrência. Os veículos que constam na lista citada pela matéria foram selecionados pelo desempenho aferido pelo algoritmo do Google, e não pela Secom”.

Diante de tudo isso, com tanto congestionamento político, o melhor a fazer é evitá-lo. Quanto à carteira de habilitação, deixa para lá. Não tenho carro mesmo e nem dirigir sei. Bom dia a todos.

Não liberou

Se tinha Casa da Moeda no meio do caminho, virou piada pronta a notícia da nomeação de Alexandre Borges Cabral para presidir o Banco Nacional do Nordeste (BNB). Ele durou um dia no cargo, isso mesmo, 24 horas. Deve ter sido um recorde nacional. E respingou também no ministro da Economia, Paulo Guedes, o responsável pela indicação dele. O fato é que ele tinha sido indicado pelo Partido Liberal, cujo comandante é o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, aquele que foi julgado e condenado no escândalo do mensalão a sete anos e 10 meses de prisão. Cumpriu pena em regime semiaberto e aberto e cumpriu o resto em casa, usando tornozeleiras.





Tem mais…

… fake news. Desta vez, é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) (foto), só que ele ainda está consultando a sua calculadora política. “Isso não é contra o governo, é a favor do governo, porque é a favor da democracia”, começou assim. E continuou: “O tema das fake news tem atingido nossa democracia, nossas liberdades, nosso direito de crítica, no Brasil e no mundo. Precisamos de uma lei na qual os direitos de todos sejam respeitados”. Daí, a necessidade de construir uma proposta que tenha ampla maioria na Câmara e no Senado para que, se o presidente da República vetar o texto, os parlamentares possam derrubar o eventual veto, acrescentou.





Mobilização

Desde ontem, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) participa, mobiliza e fortalece – faltou alguma coisa? – a Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Ela será realizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fnpeti), pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e inclua ainda o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Justiça do Trabalho. Feito esses registros, é a campanha “COVID–19: agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil”.





Duas décadas

“É legítimo que a agravada receba a aposentadoria integral no posto de subtenente, pois lhe foi tirado o direito de progredir na carreira devido a um ato administrativo ilegal, nulo, baseado em irrefutável discriminação. Não há dúvida de que a agravante foi prejudicada em sua vida profissional por causa da transexualidade”, argumentou o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na terça-feira. Para deixar claro, trata-se de disputa judicial que se arrastou por 20 anos. A protagonista foi Maria Luíza da Silva, a primeira transexual na história da Força Aérea Brasileira (FAB).









Em tempo, sobre a nota Não liberou: caciques do PP e do PL, respectivamente, Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto, indicaram presidentes e diretores de autarquias importantes do governo federal.





Mais um… Roberto Jefferson (foto) tem sido mais explícito em suas manifestações de apoio ao presidente, mas ainda não emplacou aliados no governo. A frase fala por si: “Querem me impedir de falar, querem me intimidar, me censurar porque eles sabem que eu falo mesmo”. Falou? Tá falado!





Tem ainda, desta vez, sobre a Contag: “A campanha busca evidenciar os impactos da pandemia na vida das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e a responsabilidade do Estado brasileiro na adoção de medidas emergenciais de proteção”.





nntes de encerrar, tem ainda mais um registro de Rodrigo Maia: “A investigação que está sendo feita pela CPMI vai ao Ministério Público contra esse desvio de finalidade pública, que seria informar e não desinformar a sociedade”.