''Não sabemos lidar com colaboradores trans, é melhor demitir''

(foto: Vice/Divulgação)

O Mês do Orgulho chegou ao fim e uma das "desculpas" que mais escutei de algumas empresas durante esse período, sendo um especialista e palestrante de diversidade e inclusão, foi: "Não queremos ofender nossos colaboradores e clientes, por isso não vamos investir em ações de diversidade no Mês do Orgulho... e nem depois”. Sim, é uma postura absurda, mas ainda muito frequente no universo corporativo.