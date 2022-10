Festa de Natal da Jornada Solidária

Anna Marina Bruna Paz e Marcela Ferrari (foto: Leca Novo/divulgação)



Depois do grande sucesso do Feijão Solidário ontem, a esquipe da Jornada Solidária Estado de Minas não vai ter tempo para descansar. Amanhã já começam a organizar a linda festa de Natal que promovem para as 700 crianças de 3 a 5 anos, das 13 creches beneficiadas. Será dia 16, das 8h às 14h, no Luminis Urban Play, de Pedro Guerra. Quem quiser ser voluntário na festa deve enviar e-mail para jornada@uai.com.br até o dia 10. Cléa Gontijo, Sandra Cansado e Vera Faria (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press) Primeira Classe o passageiro sumiu

O notório processo de pauperização do mundo é visível e acontece até mesmo onde menos se esperava. É o caso dos assentos de primeira classe nos vôos internacionais, pelo menos os que saem do Brasil. Foi o que decidiu, por exemplo, a American Airline, que extinguiu esse espaço das aeronaves, por falta de demanda. Também os novos A350 da Azul, não mostram primeira classe em sua configuração. Para os otimistas, isso é provocado pelos ricos (cada vez mais ricos), que passaram a viajar em seus próprios jatinhos.



BAZAR

prime





E a movimentação da Jornada vai continuar depois da Festa de Natal. Nos dias 5 e 6 de dezembro terá a segunda edição do Bazar Prime, que foi sucesso em 2019. O evento será no salão do Hotel Fasano nos mesmos moldes do anterior. Haverá a ala de roupas do programa social, que são doadas por várias marcas, e também a parte de marcas convidadas, que terão seu espaço próprio, vendendo suas coleções com preços especiais, e doação de 25% da receita arrecadada para a Jornada Solidária Estado de Minas, que usará a verba adquirindo equipamentos para as creches. Algumas das marcas que já confirmaram participação são: Mi Florcita, B.Bouclè, Maria Antônia Calmon Camisaria, The Luxe Basic. Aguardem!









MOSTRA

desafios femininos





O Reino dos Países Baixos, por meio do Escritório Holandês de Apoio aos Negócios em Belo Horizonte (NBSO), fará coquetel de abertura da exposição “Resiliência – histórias de mulheres que inspiram mudanças”, da World Press Photo, dia 8, às 18h30, na Escola de Design da UEMG. A mostra é uma seleção de fotos premiadas nos concursos da World Press Photo, de 2000 a 2021, que mostram a resiliência e os desafios de mulheres, meninas e comunidades de todo o mundo, e poderá ser visitada até o dia 26.





DESFILES

Crianças na passarela





A segunda edição do Vitrini Fashion, único evento voltado para a moda infantojuvenil em Minas Gerais, começa no dia 11, com um coquetel de boas-vindas oferecido pela promotora Taciana Teodoro, da Top Agency. O evento vai até dia 13, no Centro de Eventos Planetarium do hotel Mercure. A programação terá desfiles de marcas de todo o país, palestras e apresentações artísticas e tem o objetivo de fomentar a cadeia produtiva do segmento e o turismo de Belo Horizonte.





LIVRO

fotos autorais





Raquel Coelho lançou o livro de fotografias Anima Mundi, no sábado, no Museu Guilherme Teixeira, fruto das suas andanças e viagens mundo afora. O editor Eder Chiodetto esteve presente e comentou o trabalho da fotógrafa para os convidados.





SPFW

Edição N54





A única marca mineira que desfila na edição N54 do São Paulo Fashion Week será a Apartamento 03, que é representada pelo estilista Luiz Cláudio. Serão cerca de 50 desfiles, a maioria deles presenciais, e realizados no Komplexo Tempo, casa de eventos localizada no bairro Mooca. A novidade dessa vez é a venda de ingressos em categorias definidas para o público que desejar participar da semana de moda nesse local. Algumas apresentações serão feitas em espaço especial, no shopping Iguatemi. Lino Villaventura e Misci vão mostrar suas coleções externamente. O SPFW acontece de 16 a 20 de novembro.

FESTA

Árvore de Natal





O galerista Marcos Vieira reúne um grupo de convidados, no dia 26 de novembro, em torno da inauguração da árvore de Natal da sua casa, no Bosque da Ribeira. Branca, com enfeites prateados e dourados, ela será iluminada por 180 conjuntos de lâmpadas e montada por uma equipe de São Paulo. A festa já se tornou uma tradição, que se repete há 22 anos. Como sempre, o anfitrião solicita um dress code especial aos convidados: dessa vez as mulheres poderão escolher entre o dourado, preto ou vermelho e homens usarão smoking.





COLEÇÃO

joias exclusivas





Stephanie Wenk, diretora-criativa da joalheria Sauer, desembarcou em Belo Horizonte na última quarta-feira para apresentar a coleção N20 para convidadas especiais, na casa de Carol Toledo. Esse é o vigésimo trabalho da designer à frente da marca e traz para o presente, com frescor e originalidade, os códigos da joalheira, que transporta pedras e o design brasileiro para peças exclusivas.

ENCERRAMENTO

Acessa BH





Para fechar a edição 2022 do Festival Acessa BH, o espetáculo Húmus será transmitido no Youtube do projeto, às 20h, amanhã. A diretora Renata Mara, artista da dança com baixa visão, leva o público a refletir sobre a substância orgânica amorfa que fertiliza a terra. O grupo foi formado em 2018 e reúne pessoas com e sem deficiência. Em cena, distintos modos de configurações corporais, percepção visual e de locomoção convivem com diferentes experiências em dança, fazendo da obra um convite à diversidade. Foram 60 dias ininterruptos, com mais de 50 atrações protagonizadas por artistas com deficiência, rodas de conversa, debates, oficinas, peças infantis e obras literárias. No total foram mais de 8 mil visualizações em suas transmissões. Segundo Laís Vitral, idealizadora do Festival, a ideia é ampliar, não só o alcance virtual, mas as apresentações presenciais por toda cidade.

FIM DE ANO

dinheiro falso





A chegada do fim de ano traz movimentação intensa no comércio em geral, mas também muita preocupação para os donos desse negócio. É que também aumenta a proporção dos golpes com notas falsas – algo já habitual nessa época. Só que neste ano começou mais cedo, segundo indicam as pesquisas. Um levantamento rápido, aconselha que os cuidados devem ser maiores com as notas de 50, 100 e 200 reais. O derrame no comércio já é considerável – os prejuízos idem. Inclusive para o consumidor que as recebe como troco.





MINAS TREND

semana agitada





A semana do salão de negócios Minas Trend (que acontece de quarta a sexta-feira próximas) agita o circuito fashion da cidade. Agora tem endereço novo, o Minascentro. Os compradores começam a chegar neste fim de semana, com agenda pré-evento nos showrooms. Na feira, propriamente dita, além dos estandes com lançamentos para o inverno 2023, muitas palestras programadas – entre elas a do estilista Cellso Afonso, na quinta-feira, sobre tendências para o inverno 23. Vale registrar, ainda, a expô ‘O Papel do Tempo’ com modelos do estilista Luiz Cláudio (Apartamento 03) e curadoria da Mary Figueiredo Arantes. Amanhã, a festa fica por conta do desfile das marcas Skazi e Tufi Duek, com show da Paula Toller – só que no Expominas, para convidados.





INFIDELIDADE

amantes são caras





Uma das pesquisas mais interessantes (mas nem tão surpreendente assim), feita recentemente, mostra que cerca de 59% dos homens brasileiros gastam parte de seu dinheiro com amantes. Desse total, 23% possuem um caixa 2, isto é, sem a esposa ter conhecimento de parte do dinheiro que ganham. E mais: 6% reservam permanentemene uma graninha para as amantes e 44% o fazem ocasionalmente. Como já dizia o sarcástico estilista Karl Lagerfeld, prostitutas são mais baratas que amantes. Os dados são do site Gleeden, que trata de relações não-monogâmicas.

PROJETOS

de Natal





A Cemig publicou, na última quarta-feira, edital de chamamento público para a seleção de projetos artísticos e culturais, aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para o “Natal Cultural Cemig 2022”, uma das atividades previstas no calendário comemorativo de aniversário de 70 anos da empresa. A inscrição é gratuita e o interessado pode fazer o cadastro até as 18h desta sexta-feira pelo site da Cemig. A divulgação dos projetos inscritos e selecionados está prevista para o dia 10.

JANTAR

italiano





Lilian Furman já está agitando a próxima edição do seu jantar musical italiano na Cantina Provincia de Salerno, marcada para o dia 10, quinta-feira, às 20h30. O menu será assinado pelo chef Bruno Peluso, que reside em São Paulo, mas desde o início do ano tem prestado consultoria no restaurante do irmão, Marcelo Peluso. Para quem não sabe, Bruno já participou, com destaque, de um famoso programa de TV sobre gastronomia. A música ficará a cargo da dupla Paola Giannini e Claudio Giovanni. Haverá sorteios de produtos da Suggar. Informações pelo telefone (31)99956-0708.

POR AÍ...





O estilita Victor Dzenk lança, nesta segunda-feira, a coleção Petra, com o inverno 2023, cuja campanha foi clicada na gruta da Lapinha, no Parque do Sumidouro, com cenas lindíssimas. As belezas do lugar foram sua inspiração e a divulgação visa a valorização e preservação daquele patrimônio – que é belíssimo.





O fotógrafo Renato Weil está em Nova York, onde abre exposição com 40 trabalhos na ap Art Private Gallery (dia 9 de novembro) clicadas em viagens por quase 70 países. O local é de alto prestigio, já tendo abrigado expô do consagrado fotografo Sebastião Salgado e fica instalado no chiquérrimo Up East Side. Ele e a esposa, Glória Tupinambás, também desenvolvem o projeto ‘A Casa Nômade’, viajando mundo afora em um motorhome – no qual, inclusive, já foram da Patagônia ao Alaska.





Sempre animada, Lucy Silva recebeu grupo de amigas que, junto com ela, fez um tour por Buzios há poucos meses. Um reencontro para rememorar os feitos naquele balneário, em clima de muita alegria e confraternização .





Ficou muito bacana o mini-doc da Stella Artois com a chef de cozinha Ju Duarte, do restaurante Cozinha Sto. Antônio. Ao contar sua trajetória (de historiadora e publicitária até chegar à cozinha), ela fala sobre o livro “Feijão, Angu e Couve’, do Eduardo Frieiro, e sua importância para despertar seu interesse pela nossa gastronomia. Merecido.