O mercado financeiro continua em peso na torcida para uma vitória do presidente Jair Bolsonaro na eleição de domingo. Desde o último final de semana, nomes importantes do setor têm trocado mensagens por WhatsApp nas quais em geral reproduzem temores sobre a possível agenda econômica de Lula. Ontem, o grande assunto foi a queda de cerca de 10% da cotação das ações do Banco do Brasil e da Petrobras, movimento atribuído ao caso Roberto Jefferson, que no domingo resistiu à prisão e atirou contra policiais federais. Juntos, BB e Petrobras perderam em um único dia R$ 62,8 bilhões em valor de mercado. Com o tombo das duas gigantes, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, encerrou a sessão em queda de 3,27%, aos 116.013 pontos. Para gestores e investidores, a atitude de Jefferson deverá prejudicar a campanha à reeleição do presidente Bolsonaro, de quem é aliado. O mercado acha que a derrota de Bolsonaro é ruim para o desempenho das ações das estatais.







As receitas do Grupo Priner, especializado em engenharia de manutenção industrial e infraestrutura, cresceram 80% entre outubro de 2021 e setembro de 2022, para R$ 750 milhões. A companhia – que atende os segmentos de óleo e gás, petroquímica, química, papel e celulose, mineração e siderurgia, entre outros – repete o percentual de aumento pelo segundo período consecutivo de 12 meses. As perspectivas são de alta para os resultados do terceiro trimestre de 2022, que serão divulgados em 10 de novembro.







O governo brasileiro oficializou a candidatura do economista Ilan Goldfajn (foto), ex-presidente do Banco Central, à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Goldfajn, que se desvinculou do Fundo Monetário Internacional (FMI) para concorrer ao cargo, foi presidente o Banco Central entre 2016 e 2019, durante a gestão de Michel Temer, e também na transição do governo Bolsonaro. Além do FMI, o economista trabalhou em bancos como Itaú Unibanco e Credit Suisse.







Como é tradição, a Copa do Mundo de futebol impulsiona as encomendas de produtos eletrônicos. Desta vez, não será diferente. De acordo com um levantamento feito pela consultoria Criteo, as vendas de home theater cresceram 155% em setembro em comparação com o mesmo período do ano passado. Não foi um caso único. Para os projetores multimídia, que recentemente caíram no gosto dos consumidores, o avanço foi de 92%. A Copa do Catar será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro.







Com a trégua na pandemia, as férias de fim de ano deverão gerar bom volume de negócios. Na agência online Decolar, a procura por passagens aéreas para o Natal e Réveillon cresceram 220% diante do mesmo período de 2021. Recife e Rio de Janeiro são os destinos nacionais mais buscados. Lisboa e Miami lideram as preferências entre os internacionais.





O mercado de veículos por assinatura acelera no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), a frota de carros para esse fim chegou a 106 mil, o que representa um avanço de 16,4% em relação ao início do ano. Além das empresas de locação, as montadoras passaram a investir na nova modalidade.





A indústria de calçados esportivos cresce sem parar há pelo menos uma década. E será assim ainda por um bom tempo. Um estudo da empresa britânica de análise de mercado Technavio concluiu que as vendas do segmento subirão, em média, 3,5% ao ano até 2026, o que representará um incremento de quase US$ 18 bilhões em receitas.





A BRF criou uma joint venture que se dedicará a explorar o mercado halal na Arábia Saudita. O acordo foi feito com a Halal Products Company, subsidiária do Public Investment Fund, fundo soberano da Arábia Saudita. Segundo a BRF, a iniciativa contará com um investimento combinado de US$ 500 milhões.









2,31%

foi quanto subiu, na semana encerrada no sábado (22), o preço médio do etanol no Brasil, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis









“Uma das primeiras missões que o próximo governante do país terá que enfrentar em 2023 será avaliar o real tamanho do rombo orçamentário que o aguarda”

Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central