PIX deslancha como sistema de pagamentos, mas open banking empaca

Nenhuma outra modalidade de transação financeira atingiu valor tão alto quanto o PIX (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 16/6/21)





O Pix se tornou, de longe, o meio de pagamentos e transferências de valores mais usado pelos brasileiros. Em maio, foram realizadas 650 milhões de transações pelo sistema, que movimentaram R$ 40 bilhões – nenhuma outra modalidade atingiu esse patamar. O sucesso comprova que as pessoas buscam, acima de tudo, agilidade. Na nova era digital, ninguém quer perder tempo com o preenchimento excessivo de dados e outras burocracias. Ponto para o Banco Central, que desenvolveu o mecanismo. Se o Pix deslanchou, o open banking, sistema de compartilhamento de dados que promete aumentar a concorrência entre os bancos, não sai do lugar. Mais uma vez, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central adiaram o cronograma de implementação do sistema. Prevista para estar concluída em 30 de agosto de 2021, a integração dos meios de pagamento ao projeto será feita de forma escalonada até 30 de setembro de 2022. Segundo o BC, o atraso se deve à necessidade de testagem do sistema.





Pão de Açúcar fatura alto com e-commerce de vinhos

O mercado brasileiro de vinhos é o fenômeno do momento. Em 2020, o consumo da bebida cresceu 18% sobre o período anterior, mais do que em qualquer outro país. No e-commerce do Grupo Pão de Açúcar, foram vendidas 4 milhões de garrafas em 2020, salto de 250% sobre 2019. Em 2021, a expectativa do GPA é faturar R$ 200 milhões apenas com o delivery de vinhos. Na pandemia, as pessoas passaram a beber mais em casa e os tintos e brancos acabaram ocupando esse espaço.





Adeus, negacionismo: 91% dos brasileiros confiam na ciência

Um alento nesses tempos de negacionismo: no primeiro ano da pandemia, 91% dos brasileiros afirmaram que confiam na ciência. Antes da crise do novo coronavírus, o índice estava em 87%. O estudo realizado pela empresa de tecnologia 3M traz outras constatações relevantes: 92% da população (contra 88% da média global) concordam que vacinas são uma ferramenta essencial para lidar com os atuais desafios da saúde pública e 93% admitem que os cientistas são fundamentais para o bem-estar da sociedade.





Sem peças, Volkswagen para fábrica

O sumiço de componentes eletrônicos continua a provocar estragos na indústria automotiva. A Volkswagen informou os trabalhadores da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, de que irá paralisar as atividades a partir de 12 julho. A previsão é de que o trabalho seja interrompido por 20 dias, mas o período pode ser prolongado se o fornecimento de peças, como semicondutores e módulos de airbag, não for regularizado. O problema do desabastecimento é global e deve ser contornado apenas em agosto.





Rapidinhas

A crise do novo coronavírus aumentou os níveis de estresse em praticamente todos as camadas da sociedade. Criada em 2017, a empresa de psicoterapia on-line Zero Barreiras passou de 450 atendimentos mensais antes da pandemia para 8 mil em 2021. De 30 profissionais antes, chegou agora a 300. Seus planos custam a partir de R$ 70 por consulta.





O Instituto Nacional de Leiloeiros, Ciência e Tecnologia e a Associação dos Leiloeiros Oficiais do Estado de São Paulo criaram um sistema de busca de sites falsos de leilões. O banco de dados reúne mais de mil páginas criadas por criminosos. Para acessá-lo, é preciso buscar o endereço https://bit.ly/34GL8hW.





A agenda verde avança. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Energia Eólica constatou que, em uma década, a geração dos 686 parques eólicos (foto) instalados no país fez com que 21,2 milhões de toneladas de gás carbônico deixassem de ser emitidas, o equivalente ao volume despejado na atmosfera, todos os anos, por 21 milhões de carros.





A americana Tesla derrapou feio no mercado chinês. A empresa convocou um recall de 285 mil carros, dos quais 90% foram fabricados localmente. Segundo comunicado, os veículos apresentam falhas no sistema de cruzeiro (o tão festejado piloto automático), o que pode levar à aceleração brusca e inesperada.





R$ 100 bilhões

é quanto movimentaram, de julho de 2019 a junho de 2020, a compra e venda de moedas digitais no Brasil, segundo dados da Receita Federal





''Tributar dividendo e reduzir imposto no day trade: o Brasil é um eterno convite ao risco''





Faria Lima Elevator, conta no Twitter que faz humor com o estilo de vida da Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo