Uma arquiduquesa austríaca, Leopoldina de Habsburg, percebeu que se o Brasil voltasse a ser colônia iria se fragmentar. Ela decidiu o fico bem antes do marido, o príncipe regente Pedro. Cunhada de Napoleão, sobrinha-neta de Maria Antonieta, a filha do imperador da Áustria, quando feita regente pelo marido, que viajara a São Paulo, ao receber ordens de Lisboa para Pedro voltar, foi ao Conselho de Estado com José Bonifácio, e decretou a separação do Brasil de Portugal na manhã de 2 de setembro. O príncipe, dias depois, ao receber, à margem do Ipiranga, a comunicação da regente, desembainhou a espada e se desfez das cores de Portugal.