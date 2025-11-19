Lei para 'road rage': o que o Congresso discute para frear a fúria no trânsito

O recente caso de um juiz perseguido por um policial militar reformado armado com uma faca em Belo Horizonte, após uma discussão de trânsito, acendeu um novo alerta sobre a violência nas ruas. Em resposta à escalada de episódios como este, ganha força no Congresso Nacional o debate sobre projetos que buscam transformar o chamado "road rage", ou fúria no trânsito, em um crime específico no Código Penal.

Atualmente, agressões e ameaças ocorridas em brigas de trânsito são enquadradas em crimes genéricos, como lesão corporal, ameaça ou dano ao patrimônio. A mudança defendida por especialistas e parlamentares visa criar uma tipificação exclusiva para essas condutas, o que pode resultar em punições mais severas e em um processo judicial mais direto contra os agressores.

O debate no Congresso

As discussões entre os parlamentares giram em torno da criação de um crime específico para a "violência no trânsito". A ideia central é definir a conduta como o uso de violência ou grave ameaça, por motivo relacionado à circulação de veículos, para constranger alguém. Embora diversas propostas já tenham sido apresentadas ao longo dos anos, o debate atual busca um consenso sobre como aplicar sanções que de fato inibam esse tipo de comportamento.

Entre as punições em análise estão a previsão de penas de detenção, multas e, principalmente, a suspensão ou proibição do direito de dirigir por um período determinado. O objetivo das novas regras é claro: inibir o comportamento agressivo de motoristas que usam o veículo como arma ou que partem para a agressão física por motivos banais.

A criação de um crime específico também envia uma mensagem de que esse tipo de atitude não será mais tolerado e tratado como um desentendimento comum, mas como um delito que coloca a vida de todos em risco.

A expectativa é que a pressão social, impulsionada pela ampla divulgação de novos casos de violência, acelere a tramitação de uma proposta. A legislação busca não apenas punir, mas também criar um efeito preventivo, tornando as ruas um ambiente mais seguro para todos os cidadãos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.