5 destinos em Minas Gerais para quem busca tranquilidade e segurança

Notícias sobre violência, como o recente caso em Divinópolis, podem gerar uma busca natural por refúgios de paz. A necessidade de se desconectar e encontrar lugares onde a segurança e a tranquilidade predominam se torna uma prioridade para muitas pessoas. Minas Gerais, com sua vasta extensão territorial e geografia privilegiada, guarda verdadeiros santuários para quem precisa recarregar as energias.

Longe dos grandes centros, existem pequenas cidades e vilarejos que parecem ter parado no tempo. Nesses locais, o ritmo é ditado pela natureza, e a principal preocupação é aproveitar a paisagem, a gastronomia e a hospitalidade mineira. Conheça cinco destinos que são sinônimos de paz, ideais para uma viagem relaxante e segura.

Gonçalves: charme e natureza na Mantiqueira

Localizada no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, Gonçalves é um destino que combina o charme rústico com uma natureza exuberante. A cidade é cercada por montanhas, araucárias e cachoeiras, criando um cenário perfeito para quem busca silêncio e contato com o meio ambiente.

As atividades giram em torno do ecoturismo. Trilhas bem sinalizadas levam a mirantes com vistas impressionantes e a cachoeiras de água cristalina, como a do Simão e a das Sete Quedas. O centrinho do município é pequeno e acolhedor, com ateliês de arte, lojas de artesanato e restaurantes que valorizam os ingredientes locais.

A vida em Gonçalves segue um ritmo próprio, sem a agitação das metrópoles. A comunidade é pequena e focada em um turismo sustentável, o que contribui para a sensação de segurança. É o lugar ideal para casais ou para quem viaja sozinho em busca de introspecção. O clima de montanha pede roupas quentes, mesmo no verão.

São Roque de Minas: o portal da Canastra

Para quem ama natureza em seu estado mais puro, São Roque de Minas é a porta de entrada para um dos maiores tesouros do Brasil: o Parque Nacional da Serra da Canastra. A cidade é a principal base para explorar a região, famosa por ser a nascente do rio São Francisco e pela produção do autêntico queijo canastra.

O turismo na região é totalmente voltado para as belezas naturais do parque. Os visitantes podem percorrer as estradas de terra para chegar à parte alta da cachoeira Casca D'Anta, com seus 186 metros de queda, ou visitar a nascente histórica do Velho Chico. O roteiro inclui ainda visitas a fazendas produtoras de queijo, onde é possível conhecer o processo e degustar a iguaria.

A segurança vem da própria característica do destino. É um lugar de vida simples, rural, onde a maioria das pessoas se conhece. O ritmo lento e a imersão na natureza proporcionam um profundo relaxamento, longe das preocupações cotidianas. Um veículo com tração 4x4 é recomendado para explorar plenamente as atrações do parque.

Carrancas: a terra das cachoeiras

Conhecida como a "Terra das Cachoeiras", Carrancas faz jus à fama. O município abriga dezenas de quedas d'água, poços e escorregadores naturais, espalhados por diferentes complexos. É o destino certo para quem quer passar os dias se refrescando em águas limpas e cercado por paisagens rochosas impressionantes.

A cidade serve como ponto de apoio, mas as principais atrações estão na zona rural. O Complexo da Zilda, por exemplo, oferece um circuito de cachoeiras e poços, incluindo a famosa Cachoeira dos Índios. Já o Complexo da Fumaça encanta com seus poços de água cor de esmeralda. A estrutura turística é simples, o que preserva a autenticidade do local.

Carrancas é um refúgio onde a natureza dita as regras. A tranquilidade é uma constante, e a sensação de segurança é reforçada pelo ambiente familiar e acolhedor. A maior parte das atrações fica em propriedades particulares, com cobrança de uma pequena taxa de entrada, o que ajuda na manutenção e preservação dos locais.

Conceição do Ibitipoca: um vilarejo no topo da serra

Este pequeno distrito de Lima Duarte é um dos destinos mais procurados por amantes de trilhas e paisagens de altitude. O vilarejo de Conceição do Ibitipoca, com suas ruas de pedra e casario colorido, é a base para explorar o Parque Estadual do Ibitipoca, uma unidade de conservação conhecida por suas formações rochosas e vistas panorâmicas.

As principais atividades acontecem dentro do parque, que possui circuitos bem definidos. O mais famoso é o da Janela do Céu, uma caminhada longa que recompensa o esforço com uma vista espetacular de uma cachoeira emoldurada por uma "janela" de pedra. Outros atrativos incluem o Pico do Pião e a Gruta dos Coelhos.

O isolamento e o controle de visitantes no parque garantem uma experiência de imersão e paz. O acesso diário é limitado a um número específico de pessoas, o que evita a superlotação e preserva a tranquilidade. No vilarejo, o clima é de calmaria, com bons restaurantes e pousadas charmosas para relaxar após um dia de caminhada.

Lavras Novas: um refúgio próximo a Ouro Preto

A apenas 17 quilômetros de Ouro Preto, o distrito de Lavras Novas oferece uma experiência completamente diferente da cidade histórica. Enquanto Ouro Preto pulsa com história e movimento, Lavras Novas é um convite à desaceleração, com sua atmosfera bucólica, ruas de terra e paisagens de montanha.

O destino é ideal para quem gosta de caminhadas e passeios a cavalo. As trilhas levam a atrações como a Cachoeira dos Namorados e a Represa do Custódio, ótimos locais para um mergulho. O Mirante da Pedra, no final da tarde, proporciona uma vista inesquecível do pôr do sol sobre o mar de morros mineiro.

Lavras Novas mantém um clima de vilarejo do interior, onde a vida passa sem pressa. A hospitalidade dos moradores e a estrutura focada no bem-estar do visitante criam um ambiente seguro e acolhedor. É o lugar perfeito para combinar a tranquilidade da natureza com uma gastronomia de qualidade nos charmosos restaurantes locais.