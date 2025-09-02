Funções escondidas do seu Xiaomi que vão facilitar muito a sua vida

Se você tem um celular da Xiaomi, é provável que use apenas uma fração do que ele pode oferecer. A interface da marca, conhecida como MIUI e que em breve dará lugar ao novo HyperOS, esconde ferramentas que podem transformar sua rotina, da privacidade à produtividade, sem que você precise instalar nenhum aplicativo adicional.

Recursos como criar um perfil totalmente secreto, clonar aplicativos para usar duas contas simultaneamente ou limpar o alto-falante com um som específico estão a poucos toques de distância. Desvendar essas funcionalidades melhora a experiência de uso e mostra por que a marca conquistou tantos usuários pelo mundo com seu foco em personalização.

Segundo Espaço: dois celulares em um

Imagine ter um ambiente de trabalho e um ambiente pessoal completamente separados no mesmo aparelho. Essa é a proposta do Segundo Espaço. A função cria um perfil novo e independente, com seus próprios aplicativos, arquivos, fotos e configurações, como se fosse um segundo smartphone dentro do seu.

Essa ferramenta é ideal para quem precisa separar a vida profissional da pessoal ou simplesmente quer um espaço privado para aplicativos de banco e outros dados sensíveis. Também é útil para emprestar o celular a alguém sem se preocupar com o acesso às suas informações pessoais. Tudo fica protegido por uma senha ou biometria diferente.

Para ativar, o caminho é simples:

Acesse as Configurações do aparelho.

Role a tela e toque em Recursos especiais .

Selecione a opção Segundo espaço e siga o passo a passo para configurá-lo.

Apps Duplos para gerenciar duas contas

Quem precisa usar duas contas de WhatsApp, Instagram ou Telegram no mesmo celular geralmente recorre a aplicativos de terceiros. A Xiaomi resolve isso de forma nativa com a função Apps Duplos, que permite clonar um aplicativo para que você possa configurá-lo com um número ou login diferente.

O processo cria um segundo ícone do aplicativo escolhido na sua tela inicial, identificado com um pequeno símbolo amarelo. Assim, você pode manter duas contas ativas simultaneamente, recebendo notificações de ambas sem precisar alternar entre usuários ou usar soluções que consomem mais bateria.

Para clonar um aplicativo:

Vá em Configurações e depois em Apps .

Toque em Dual Apps .

Uma lista de aplicativos compatíveis será exibida. Basta ativar a chave ao lado do app que deseja duplicar.

Janelas Flutuantes para multitarefa

Responder uma mensagem rápida sem sair do vídeo que você está assistindo ou consultar uma informação enquanto escreve um e-mail é uma das vantagens das Janelas Flutuantes. Esse recurso permite abrir um aplicativo em uma janela menor que fica sobreposta a outra, facilitando a execução de duas tarefas ao mesmo tempo.

Você pode mover a janela flutuante pela tela, redimensioná-la ou minimizá-la em um pequeno ícone no canto para acessá-la depois. É uma forma mais dinâmica de multitarefa do que a tradicional tela dividida e funciona com a maioria dos aplicativos instalados no sistema.

Para usar a função:

Abra a tela de aplicativos recentes.

Pressione e segure o dedo sobre o aplicativo que deseja abrir em janela flutuante.

Toque no ícone de janela flutuante que aparecerá no menu.

Limpador de Alto-Falante

Com o tempo, é comum que poeira e pequenas partículas de sujeira se acumulem na saída de áudio do celular, deixando o som abafado. Antes de pensar em levar o aparelho a uma assistência técnica, a Xiaomi oferece uma solução curiosa e eficaz: um limpador de alto-falante integrado ao sistema.

A função reproduz um áudio com uma frequência específica por cerca de 30 segundos. A vibração sonora gerada é capaz de expelir pequenas obstruções da grade do alto-falante. A recomendação é aumentar o volume ao máximo durante o processo para garantir a eficiência da limpeza.

Para acessar o limpador:

Abra as Configurações .

Vá para Configurações adicionais .

Encontre e selecione a opção Limpar alto-falante.

Gravação de Tela Nativa e completa

Muitos usuários ainda baixam aplicativos para gravar a tela do celular, sem saber que a MIUI possui uma ferramenta nativa poderosa para isso. O gravador de tela da Xiaomi permite capturar vídeos em diferentes resoluções, ajustar a taxa de quadros e escolher a fonte de áudio, seja o som interno do sistema, o microfone externo ou ambos.

A ferramenta é acessível diretamente pela central de controle, o que torna seu uso rápido e prático para gravar tutoriais, gameplays ou qualquer outra atividade na tela. Não há marcas d'água ou limite de tempo, oferecendo uma experiência limpa e profissional.

Para encontrar o gravador:

Deslize o dedo de cima para baixo na tela para abrir a Central de Controle .

Procure pelo ícone Gravador de tela e toque nele para iniciar.

Se o ícone não estiver visível, toque em editar para adicioná-lo aos atalhos.

Toque Traseiro para atalhos rápidos

Uma das funcionalidades mais interessantes e discretas é o Toque Traseiro. Com ele, você pode configurar atalhos para serem ativados com dois ou três toques na parte de trás do celular. É uma forma ágil de acionar a lanterna, fazer uma captura de tela, abrir a câmera ou chamar o assistente de voz sem precisar desbloquear o aparelho.

A sensibilidade do toque pode ser ajustada para evitar acionamentos acidentais. A função usa os sensores do smartphone para detectar as batidas, transformando toda a superfície traseira do aparelho em um botão de atalho invisível e personalizável.

Para configurar o Toque Traseiro: