A charmosa cidade de São João Del Rei: saiba o que fazer no melhor do barro

São João Del Rei, uma das cidades mais encantadoras de Minas Gerais, é um verdadeiro tesouro de história, cultura e arquitetura barroca. Situada na Estrada Real, essa cidade é um convite ao turismo histórico, oferecendo experiências que vão muito além do que se pode imaginar. Aqui, você encontrará igrejas majestosas, museus ricos em história e um ambiente que resgata a tradição mineira. Vamos explorar as principais atrações que fazem de São João Del Rei um lugar imperdível.













A Magia das Igrejas Históricas de São João Del Rei













Quando falamos de São João Del Rei, as igrejas barrocas são, sem dúvida, as estrelas do espetáculo. Entre as mais famosas está a Igreja de São Francisco de Assis, famosa por suas belíssimas obras de arte e detalhes em ouro. Construída no século XVIII, sua arquitetura é um exemplo perfeito do estilo barroco brasileiro, com destaque para os altares e as imagens sacras que compõem seu interior.













Outra igreja imperdível é a Igreja do Pilar, que também exibe o esplendor do barroco mineiro. Suas paredes repletas de detalhes e a bela fachada tornam a visita uma experiência inesquecível. Mas as igrejas de São João Del Rei não são apenas monumentos; elas contam a história de fé e devoção do povo mineiro ao longo dos séculos. Curiosamente, essa cidade é também conhecida pela tradição do toque dos sinos, que foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. Ouvir o soar dos sinos é como viajar no tempo e sentir a alma da cidade pulsando.