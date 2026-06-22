O lado oculto do TDAH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Você, mulher, já teve a sensação de estar constantemente cansada, dispersa ou improdutiva, mesmo se esforçando para dar conta de todas as tarefas? Ou percebeu que sua mente nunca desacelera, enquanto a lista de pendências parece crescer sem parar? Para muitas mulheres, essa não é uma situação pontual, mas uma experiência recorrente.

Segundo a escritora Shanna Pearson, esse padrão pode estar relacionado a uma condição frequentemente negligenciada: o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Embora seja um transtorno do neurodesenvolvimento amplamente conhecido, seus sinais costumam passar despercebidos nas mulheres, sendo muitas vezes interpretados apenas como desorganização, distração ou falta de disciplina. Para a autora, no entanto, “o cérebro não está com defeito, ele apenas funciona de forma diferente”.

Essa é a premissa central de “TDAH invisível em mulheres: estratégias comprovadas para recuperar o foco, o equilíbrio emocional e o controle da vida”, lançado pela Editora Cultrix. A obra reúne experiência clínica, estratégias comportamentais e orientações voltadas para a aplicação no cotidiano.

O livro apresenta mais de 100 ferramentas que podem ser incorporadas à rotina. As estratégias foram desenvolvidas a partir de mais de 450 mil atendimentos realizados pela autora ao longo de 26 anos de atuação em acompanhamento de pessoas com TDAH. Organizado em quatro partes, o livro conduz o leitor por uma jornada de compreensão e manejo dos desafios associados ao transtorno.

Entre os aspectos abordados estão questões como a hiperatividade interna, a sobrecarga emocional, os ciclos de exaustão e a sensação persistente de inadequação relatada por muitas mulheres.

A mensagem que atravessa toda a narrativa é simples: compreender o funcionamento do próprio cérebro pode ser o primeiro passo para construir estratégias mais eficazes e sustentáveis. Em vez de lutar contra suas características, a autora propõe que as mulheres aprendam a trabalhar com elas, recuperando, assim, maior equilíbrio e autonomia em sua vida cotidiana.

Editora Cultrix/Divulgação

Serviço

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• Título: TDAH invisível em mulheres

• Autora: Shanna Pearson

• Editora: Cultrix

• Páginas: 352

• Preço: R$ 72,90

• Onde encontrar: www.grupopensamento.com.br; Amazon