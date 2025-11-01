"Mamãe aprendeu a ler"
Luana Tolentino e Anna Cunha
Sobre as autoras
Mineira de Belo Horizonte, Luana Tolentino é doutora em Educação pela UFMG e autora dos livros “Outra educação é possível: feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula” (Mazza Edições) e “Sobrevivendo ao racismo: memórias, cartas e o cotidiano da discriminação no Brasil (Papirus)”. “Mamãe aprendeu a ler” é o primeiro livro infantil da autora e foi inspirado na história de Luana e de sua mãe, Dona Nelita (Enelita Canuto Teles dos Santos), que não foi à escola na infância. A ilustradora Anna Cunha é graduada em Artes Plásticas pela Uemg e pós-graduada em Ilustração pela EINA – Universitat Autònoma de Barcelona. Já ilustrou mais de 40 livros, para editoras brasileiras e estrangeiras. Recebeu os prêmios Jabuti, Golden Plaque / Bienal de Ilustração de Bratislava, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Biblioteca Nacional, Cátedra Unesco, AEILIJ e Northern Lights Award.
“Mamãe aprendeu a ler”
• De Luana Tolentino e Anna Cunha
• Mazza Edições
• 32 páginas
• R$ 59
• Lançamentos: dia 8/11, no Conservatório da UFMG, em Belo Horizonte; dia 29/11 na Livraria Megafauna, em São Paulo.
• O livro também pode ser encomendado no site da editora