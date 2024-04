Cruzeiro e Atlético estreiam, hoje, no Brasileirão, com objetivos opostos. O primeiro pensa apenas em se manter na elite, não brigar para não cair e fazer uma campanha digna das suas tradições. Com DNA de taças e conquistas épicas, o Cruzeiro precisa voltar ao patamar dos seus pares, mas é sabido que isso vai demandar tempo, ousadia e vontade do dono majoritário da SAF.



Em recuperação judicial, o clube não tem dinheiro para contratar e se vira com as sobras do mercado. Uma pena, pois há clubes tão endividados quanto o Cruzeiro que têm contratado jogadores e formado um time para disputar a competição com tranquilidade.



A eliminação na Copa do Brasil, de forma vergonhosa, e a perda do título mineiro, fizeram a diretoria agir rapidamente e recontratar o técnico Fernando Seabra. Competente nas divisões de base, será uma aposta, e eu acho que houve acerto. A trazer um técnico desconhecido, é melhor apostar em quem tem identidade com o clube e os jogadores, e pode fazer algo mais, mesmo sem ter um grupo qualificado.



Já o Galo tem um objetivo muito claro e consolidado: brigar não só pela taça do Brasileirão, como também pela Copa do Brasil e Libertadores. Com a casa organizada e parte das dívidas equacionadas, o alvinegro é apontado como candidato, junto com Flamengo e Palmeiras, a tudo o que vai disputar. Se vai ganhar ou não, é outra história, mas que está no caminho certo, isso não há como negar.



Ao contrário do que muitos pensam, não considero o elenco do Galo tão forte assim, mas reconheço que é melhor que a maioria que vai disputar as competições. Tem um goleiro excepcional, Everson, um lateral-esquerdo muito bom, Arana, que precisa recuperar sua forma física e técnica, dois homens de meio-campo muito bons, Zaracho e Bataglia, e dois atacantes fabulosos, Hulk e Paulinho.



Não há como negar que tem uma boa espinha dorsal, mas eu não confio no lateral-direito e nos zagueiros. Além disso, é preciso ter mais atacantes em nível dos titulares, pois estará disputando três competições ao mesmo tempo. Não é fácil, tem que rodar o grupo e dar oportunidade a todos, para preservar e descansar os melhores, quando houver necessidade.



É uma pena não termos, neste momento, o Cruzeiro nas mesmas condições do Galo. Sabemos que ele foi jogado na lama por uma gestão inescrupulosa, acusada de vários crimes, ainda sem julgamento. Porém, é preciso virar essa página e investir mais no time.



O Cruzeiro não é lugar de se buscar lucro e sim de apostar em contratações, em um time decente, em condições de enfrentar seus pares de igual para igual. Ok, a gente pode tirar o Flamengo e o Palmeiras, que estão equacionados e superavitários, mas em relação aos demais, o Cruzeiro precisa reagir e encarar como sempre o fez.



A China Azul, com mais de 14 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, entenderá que a briga pela taça é improvável, mas quer uma campanha digna, para não sofrer os horrores da temporada passada. O Cruzeiro só não caiu pela incompetência dos que estavam atrás dele na tabela. Uma campanha que não era condizente com esse gigante do nosso futebol. E se não houver contratações, vai ser o mesmo sufoco. Estou avisando antes de o time estrear, hoje, contra o Botafogo, no Mineirão.



Quanto ao Galo, a previsão dos donos da SAF é de que até 2026 tudo esteja equacionado e que ele se junte a Palmeiras e Flamengo, na questão de finanças, tornando-se superavitário. E até lá, vai montando sua equipe com as peças que consegue contratar, mantendo seu ídolo maior, Hulk, e deixando a torcida esperançosa.



O título mineiro não vale nada, mas causa um prejuízo tremendo para quem perde. E a torcida comemora mesmo, com a famosa frase: “Ai, credo, o Galo ganhou de novo”. Acho bem legal esse otimismo e essa luta por taças. Os clubes de futebol, mesmo aqueles que viraram SAFs, têm que ter como grande objetivo as taças e títulos. Quem pensar diferente e adquirir um clube de futebol como investimento, está redondamente enganado.