Lara Vieira se inscreveu no "The Voice Brasil" a conselho de seu público nas redes sociais



Minas Gerais chega forte à reta final do “The Voice Brasil 2025”. Dos oito finalistas do reality, dois representam o estado. A cantora Lara Vieira e a dupla sertaneja André & Luiz Otávio garantiram vaga na decisão por meio do voto do público. A finalíssima será exibida nesta segunda-feira (22/12), no SBT/Alterosa e Disney+



Natural de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, e radicada em Poços de Caldas, Lara Vieira chamou a atenção na primeira audição com “Por supuesto”, da mineira Marina Sena. A performance fez os quatro técnicos virarem as cadeiras, feito alcançado também por André & Luiz Otávio. A dupla de Boa Esperança, no Sul de Minas, conquistou unanimidade nas Audições às Cegas com “Apaga, apaga, apaga”, de Danilo & Davi.



Lara integra o time de Duda Beat, enquanto André & Luiz Otávio defendem a equipe de Matheus & Kauan. Péricles e Mumuzinho foram os outros técnicos. Os cantores passaram pelas fases Audições às Cegas, Batalhas, Rodada de Fogo e Shows ao Vivo.



Exibida desde outubro, a produção do SBT e Disney+ é comandada por Tiago Leifert e dirigida por Boninho. De acordo com a Folha de São Paulo, o reality superou 29 milhões de espectadores na TV aberta antes do início de dezembro. No streaming, foi o conteúdo mais assistido do Disney+.



Em 2024, Lara começou a fazer lives improvisadas no TikTok, sem equipamento profissional. Com batidas pelo computador, foi conquistando fãs aos poucos.



Formada em engenharia civil com bolsa integral do Prouni, ela não conseguiu emprego na área e trabalhava em uma cafeteria, em Poços de Caldas, onde mora há quatro anos. Em 2025, já com mesinha de som e microfone, as lives progrediram. O ponto de virada veio quando o dinheiro das transmissões superou o salário no café. No dia seguinte, pediu demissão.



“Cantar ali no TikTok era um refúgio para mim”, conta Lara. O público das redes sociais a incentivou a se inscrever no “The Voice”.



Uma de suas apresentações mais comentadas no reality foi a versão de “Abracadabra”, de Lady Gaga, que viralizou nas redes, com elogios e críticas. “A gente precisa ter um psicológico forte. Tem dia em que você não canta tão bem por uma questão fisiológica mesmo”, conta.



“Estou trabalhando muito bem a música da final. É uma canção com a qual tenho mais segurança”, revela. “Brinco que represento Minas do norte, onde nasci, a sul, onde moro hoje”, diz.



Amigos de infância, André e Luiz Otávio têm 21 anos de trajetória musical. Eles se conheceram na escola de música do bairro, em Boa Esperança. Começaram a tocar violão juntos, passaram por festas de família, bares e palcos da região.



“No nosso primeiro show, percebemos que queríamos fazer aquilo para o resto da vida”, lembra Luiz Otávio. “A gente respira música desde criança, como todo esperancense”, afirma André. A cidade deles é sede do Festival Nacional da Canção (Fenac).



“Nossa trajetória no 'The Voice' foi de muita verdade e entrega. Conhecemos pessoas talentosíssimas e vamos levar isso para a vida toda. Estar na final mostra que toda nossa batalha, com 21 anos de carreira, provas e sacrifícios, valeu a pena”, diz André.



Luiz Otávio se orgulha de representar o sertanejo. “A gente vive esse gênero com amor e verdade, pois ele representa nossas raízes e o interior. Levar isso para o 'The Voice' é carregar o legado de muitos artistas com a gente”, diz.



Na segunda-feira, os mineiros vão concorrer com Jade Salles, Thiago Garcia, Gabriel Lima, Thales César e Bell Éter.

“THE VOICE BRASIL”

Final ao vivo nesta segunda-feira (22/12), às 22h30, com transmissão simultânea no SBT/Alterosa e Disney+



JURADOS

O sertanejo Matheus afirma que a experiência como jurado foi especial. “Participar do 'The Voice' toca a gente de verdade e reforça o quanto a música sempre foi essencial na nossa vida”, afirma. “Foi uma troca profunda, verdadeira, que faz a gente crescer junto com cada talento”, diz Kauan. Mumuzinho ressaltou o aprendizado envolvendo escuta, troca e generosidade. “Saio com o coração cheio e a certeza de que a música transforma vidas”. Péricles, outro jurado, garante: “A gente aprende tanto quanto ensina. Foi uma experiência especial, que reforça a força e a representatividade da música brasileira”.