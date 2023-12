O SBT/Alterosa inicia 2024 com programação diferente da habitual nesta segunda-feira (1/1), exibindo desenhos, filmes e séries selecionados especialmente para o primeiro dia do ano. A diversão começa às 8h, com atrações para os pequenos.

A sequência infantil começa com “Yabba-Dabba Dinossauros”, spin-off de “Os Flintstones”. A animação segue os amigos Pebbles Flintstone e Bamm-Bamm Rubble, que se juntam ao adorável Dino em aventuras durante a Idade da Pedra.

Em seguida, serão exibidos episódios das séries animadas “Lanterna Verde”, baseada no super-herói da DC; “Os jovens Titãs em ação”, que acompanha aventuras de cinco heróis na Jump City; e os clássicos “Scooby-Doo” e “Tom & Jerry”.

Animação sul-africana "Khumba" conta a história da zebrinha que sofre por ter metade do corpo sem listras Triggerfish Studios/divulgação

Zebra sem listras

Às 11h, será a vez da animação sul-africana “Khumba”, estrelada por uma pequena zebra que nasce com a metade do corpo sem listras. Tratado como inferior, Khumba luta para provar seu valor e sai em busca de uma fonte mágica que lhe garanta o visual listrado.



Nessa jornada, contará com a ajuda da gnu Mama V e do avestruz Bradley, sem saber que o ameaçador leopardo Phango está em seu encalço.



Logo após a zebrinha vítima de bullying, o SBT/Alterosa exibe duas sitcoms queridinhas do público: “Três é demais” e “Um maluco no pedaço”. A primeira se passa na década de 1980, quando Danny Tanner (Bob Saget) perde a mulher, Pam, em um acidente de carro. Precisando de ajuda para cuidar das três filhas, recorre ao amigo Joey Gladstone (Dave Coulier) e ao cunhado, Jesse Cochran (John Stamos).

O que deveria ser apenas algumas semanas se transforma em anos de convivência “Um maluco no pedaço” conta a história de Will (Will Smith), jovem de origem humilde que deixa a vizinhança barra pesada na Filadélfia para morar com os tios em um luxuoso bairro na Califórnia. Por lá, apronta muitas confusões.

Leni Sensitiva adivinha o futuro

Às 14h15, a turma do “Fofocalizando” recebe a médium Leni Sensitiva, que fará previsões sobre a vida dos famosos. Também vai ensinar um banho que, segundo ela, garante ano novo com boas energias.



Entre os entrevistados do vespertino estão Nicole Bahls e Melody. Também será exibida reportagem na casa do cantor Netinho de Paula.



Para fechar a tarde em grande estilo, o telespectador confere “O curioso caso de Benjamin Button”, às 16h45. Ganhador de três Oscars, o filme estrelado por Brad Pitt e Cate Blanchet conta a história do homem que nasce idoso, vai rejuvenescendo enquanto o tempo passa e volta a ser criança.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria