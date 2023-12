Estrelada por Susana González (Natália) e David Zepeda (Vicente), a novela inédita “Minha fortuna é te amar” estreia no SBT/Alterosa nesta segunda-feira (4/12). O folhetim será exibido de segunda-feira a sexta-feira, às 18h15. Nos primeiros dias, a trama segue em dobradinha com os últimos capítulos de “Um refúgio para o amor”.



A telenovela foi produzida por Nicandro Díaz González para a mexicana Televisa, transmitida inicialmente pelo canal Las Estrellas entre 2021 e 2022.



“Minha fortuna é te amar” conta a história de Natália e Vicente. Ela vem de uma família da alta sociedade e vive feliz ao lado do marido e das filhas. No dia em que Natália e Adrian (Sergio Sendel) recebem os amigos para comemorar seus 20 anos de casamento, ela descobre a traição do parceiro, que foge com Verônica (Denia Agalianou), sua melhor amiga.

AMBIÇÃO DESMEDIDA

Verônica é ambiciosa, sem escrúpulos e hipócrita. Depois de se formar e fazer com que os pais adotivos a nomeassem guardiã legal da fortuna da família, ela os mata e os enterra no jardim. A única que conhece seu segredo é a empregada da casa.



Por sua vez, Adrian é um empresário ambicioso e calculista. Seu casamento com Natália aconteceu porque ela é herdeira de uma grande fortuna.



Adrian e Verônica traçaram um plano para fugir depois de terem enganado os clientes da imobiliária da qual são sócios junto com o namorado de Verônica. Eles fogem do país. Natália se vê sem um centavo para sustentar a família.



O golpe e a fraude deixam Natália falida, endividada e às voltas com credores. Apesar da situação difícil em que o marido a colocou, ela decide seguir em frente para criar as duas filhas.



Vicente Ramírez é honesto e trabalhador. Sua vida é marcada por uma tragédia. Viúvo, perdeu a esposa um assalto.



O único filho do casal presenciou a morte da mãe e o trauma o deixou sem fala. No dia seguinte ao sepultamento, Vicente descobre que foi vítima de fraude ocorrida na imobiliária de Adrian.



DRAMAS PESSOAIS

Natália e Vicente se conhecem quando ele chega à imobiliária para reclamar o dinheiro que lhe foi roubado. Natália, em nome do marido e do sócio Mário, pede um prazo para reparar o prejuízo imposto ao rapaz.



Natália e Vicente enfrentam dramas pessoais. A nova situação econômica precária os leva a dividir o mesmo teto.



A convivência fará com que os dois se aproximem. Apesar de experimentarem grandes provações e a pior crise de suas vidas, o amor surge entre eles.

Porém, o casal de apaixonados se vê obrigado a enfrentar a ira de Olga (Michelle González), que é obcecada por Vicente.



Quando o rapaz ficou viúvo, ela se encheu de esperança, acreditou que, finalmente, teria a chance de conquistá-lo. Mas a ilusão durou pouco.



Olga acabou surpreendida com a chegada de Natália na vida de Vicente. E isso despertará nela o seu lado mais cruel.