Wyndham Olímpia: Hospedagens até dezembro de 2025 com 25% de desconto (Wyndham Olímpia tem acesso exclusivo para hóspedes ao Thermas dos Laranjais, maior parque aquático da América Latina (Foto: Divulgação))

Quem planeja férias com antecedência tem desconto! Até 28 de maio deste ano, quem reservar pacotes de no mínimo 02 ou 03 diárias para qualquer data até 17 de dezembro de 2025, inclusive para férias de julho, Natal, Réveillon e férias de verão 2025, pode garantir 25% de desconto na hospedagem. A “Oferta Relâmpago” é a promoção do Wyndham Olímpia para reservas realizadas e pagas entre 08 e 28 de maio de 2024. Para as hospedagens nos meses de maio e junho, o pacote mínimo para garantir o desconto é de duas diárias; de julho em diante, pede-se reservar com mínimo de três diárias.

Independentemente se a data escolhida for feriado, férias ou final de semana, o que garante o desconto é o número mínimo de diárias exigido conforme o mês da hospedagem. Os pacotes ainda podem ser só com café da manhã, meia pensão (café e jantar) ou pensão completa servidos no Restaurante Acquarela.

O hotel conta com 11 piscinas climatizadas, oito ofurôs, quadras esportivas, Arena Beach, Arena de Infláveis, quatro salas de jogos, duas brinquedotecas, duas saunas, dois Spas, duas academias, além de bar molhado, centro gastronômico com restaurantes, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, e uma galeria com lojas de souvenirs, farmácia, moda praia e importados, e está localizado a apenas 50min do aeroporto de São José do Rio Preto (SJP). Além disso, está anexo ao Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado do Brasil e maior da América Latina.

O Wyndham Olímpia foi o primeiro hotel de bandeira internacional a se instalar em Olímpia, 1º Distrito Turístico do Estado de São Paulo, e vem se consolidando como melhor destino de lazer para famílias no noroeste do estado. Quem se hospeda no Wyndham Olímpia ainda acumula pontos no Wyndham Rewards, o premiado programa de fidelidade da rede, que oferece a 106 milhões de membros inscritos a oportunidade de resgatar pontos em milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo.

Condições da Oferta Relâmpago do Wyndham Olímpia:

– Pacotes a partir de 10 X R$ 103,74 para dois adultos hospedados em apartamento Luxo Thermas durante o mês de maio/24. Duas crianças de até 12 anos, desde que hospedadas no mesmo apartamento dos responsáveis, não pagam.

– Tarifas não reembolsáveis

– Válida para pacotes de, no mínimo, duas (02) diárias (maio e junho/24) ou três (03) diárias (de julho/24 a 17/dezembro/25)

– Acomodações participantes: Luxo Thermas, Super Luxo Star, Super Luxo Thermas, Super Luxo Thermas Triplo, Master King Size com Hidro Star e Master King Size com Hidro Thermas

– Pacotes com café da manhã, meia-pensão (café e jantar) ou pensão completa servidos no Restaurante Acquarela

