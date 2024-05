ABAV Nacional anuncia o novo local da 51ª edição da ABAV Expo em Brasília (ABAV2022 (Foto: Silla Cadengue))

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional) anuncia que a 51ª ABAV Expo será realizada de 26 a 28 de setembro de 2024 no CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O evento estava agendado anteriormente para a Arena BRB Mané Garrincha, de 25 a 27 de setembro deste ano – o ajuste será de apenas um dia. A decisão de usar outro local foi tomada em comum acordo com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, depois de uma análise da estrutura final na Arena, para garantir a melhor experiência e um maior conforto aos participantes.

“A entidade está à disposição dos expositores para apoiá-los nos ajustes necessários para sua participação”, diz Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV Nacional. “Queremos também agradecer à equipe da Arena BRB Mané Garrincha pelos esforços empreendidos para tentar viabilizar os ajustes necessários na infraestrutura do espaço para receber a ABAV Expo.”

Ana Carolina afirma que a entidade está empenhada e confiante nos resultados positivos do evento no novo local. O espaço é o maior centro de convenções da América Latina, com mais de 65 mil m² de área construída e localizado a 15 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília. “A equipe comercial está atuando no atendimento aos expositores para apresentar a nova planta do evento e realizar todos os trâmites necessários para a mudança.”

CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil

A 51ª ABAV Expo ocupará os pisos 1, 3 e 4 do CICB, num total de 33.525m² de área.

O espaço oferece uma infraestrutura completa para eventos corporativos, suporte tecnológico, ambiente climatizado, mais de 129 salas modulares, sala VIP, lounges, estacionamento coberto, restaurante e cafeteria próprios, seis geradores de emergência e outros recursos. O empreendimento é sustentável e utiliza métodos modernos para a preservação do meio ambiente.

Atendimento aos expositores e visitantes da ABAV Expo Brasília

A equipe da ABAV Nacional está à disposição dos expositores e visitantes para mais informações e esclarecimento de dúvidas pelos seguintes e-mails:

Expositores: atendimento@abav.com.br

Visitantes: visitantes@abav.com.br

