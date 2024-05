Belize, pequeno paraíso na América Central, é o que você procura para sua próxima viagem (Em Belize possível explorar antigos sítios arqueológicos maia. (Foto: Divulgação))

O nome Belize talvez seja novidade para você e pode levantar alguns questionamentos. É uma ilha? Fica na África? Região do Caribe, né? Essas são só algumas das dúvidas que surgem quando se fala nesse pequeno país que está localizado na América Central, fazendo divisa com o México e com a Guatemala e que não, não é uma ilha. O país possui uma dimensão territorial muito similar a Sergipe, mas com uma variedade cultural, ambiental e histórica que ultrapassa os limites físicos. A quantidade de atratividades impressiona e não deixa dúvidas: Belize precisa ser seu próximo destino.

LEIA TAMBÉM: Belize é destaque em premiação ‘Melhores dos Melhores’

Belize é um país histórico, que leva o turista a uma verdadeira conexão com o passado. É possível conhecer sítios aqueológicos maia, explorar cavernas no maior sistema de cavernas da América Latina, mergulhar na cultura garífuna e muito mais. Além disso, um dos principais pontos fortes do país é sua natureza abundante, com quase 40% do território sob status de proteção. Belize possui 290 km de litoral com praias de areias brancas e águas cristalinas, a Barreira de Corais de Belize – Patrimônio Mundial da UNESCO -, a maior barreira de recifes vivos do Hemisfério Norte e a segunda maior do mundo e ainda um de seus maiores destaques naturais, o Great Blue Hole. Para além do litoral, o país também dispõe de uma vasta cobertura da Mata Atlântica, possuindo a única reserva de onça-pintada do mundo localizada na Bacia do Galo, o Santuário de Vida Selvagem do Galo.

Com tantos atrativos, o país se mostra apto a receber turistas de todos os tipos, sejam famílias, casais, viajantes solo ou gourmets, mas apresentando um apelo maior dos que buscam por aventura, ecoturismo, cultura ou tranquilidade. Esta última se deve ao fato de que Belize não é um destino de turismo de massa, que costuma lotar cidades e atrativos, sendo possível aproveitar a localidade de uma forma mais exclusiva e sustentável.

LEIA TAMBÉM: Emende o carnaval brasileiro com o Carnaval de San Pedro em Belize!

Belize é dividido em seis distritos, onde em cada um é possível mergulhar em sua própria cultura e viver experiências únicas e autênticas. É possível encontrar em cada uma:

Distrito Corozal: Riqueza da história Maia, sítios arqueológicos, reserva natural, região mais próxima ao Caribe;

Riqueza da história Maia, sítios arqueológicos, reserva natural, região mais próxima ao Caribe; Distrito de Orange Walk: Mudanças na vegetação e comunidades multiculturais;

Mudanças na vegetação e comunidades multiculturais; Distrito de Belize: Cidade de Belize, porta de entrada de vôos internacionais, sítios arqueológicos, prática de mergulho, Barreira de Corais de Belize e Great Blues Hole;

Cidade de Belize, porta de entrada de vôos internacionais, sítios arqueológicos, prática de mergulho, Barreira de Corais de Belize e Great Blues Hole; Distrito Cayo: Floresta mais densa, atividades de aventura, cachoeiras, rios e cavernas (espeleologia);

Floresta mais densa, atividades de aventura, cachoeiras, rios e cavernas (espeleologia); Distrito Stan Creek: Praias Tranquilas, cultura Garífuna, primeiro santuário da onça pintada – Santuário de Vida Selvagem do Galo;

Praias Tranquilas, cultura Garífuna, primeiro santuário da onça pintada – Santuário de Vida Selvagem do Galo; Distrito de Toledo: Maior regime da população Maia, forte cultura, plantações de cacau.

Belize na WTM Latin América

Em meados de abril, entre os dias 15 e 17, aconteceu em São Paulo a WTM Latin América, a maior feira de turismo da América Latina. O Conselho de Turismo de Belize participou do evento, apresentando os encantos desse tesouro da América Central como destino expositor. O país deseja estreitar laços com o Brasil, para mostrar para o mercado brasileiro que Belize pode ser a escolha ideal para a próxima viagem.

WTM Latin América: Belize fortalece presença no Brasil

“Belize é uma das mais diversas destinações na Terra. Em um pequeno território você pode observar a segunda maior barreira de corais do mundo, o Blue Hole, cerca de 450 ilhas marítimas, praias brancas em todo o lugar. E quando você vai para a terra, você tem a floresta tropical, cheia de pássaros e animais. Você tem muitos rios, o sistema de cavernas mais extenso no centro da América Látina. E temos a diversidade de nossos povos, a rica história da civilização maia, a maior concentração de templos da região. Então, comida, música, bebida, é diferente em todas as áreas. É muita diversidade”, garante o Ministro do Turismo do país, Ex.mo Anthony Mahler.

Ministro do Turismo do país, Ex.mo Anthony Mahler em frente a uma foto do Great Blue Hole (Foto: Uai Turismo)

Organizando a viagem

Belize é um país para ser conhecido durante o ano inteiro, uma vez que a sua temperatura se mantém amena durante o ano e que as chuvas não são fator de impedimento para viajantes que desejam conhecer o país, pois a maioria acontece no período da noite. Devido a sua pequena dimensão territorial, uma viagem de uma a duas semanas se torna um período satisfatório para conhecer o país. Recomenda-se que a viagem seja dividida com passeios que contemplem tanto a região do litoral quanto a área das florestas.

As hospedagens belizenses permitem que o meio ambiente seja sempre o protagonista, acompanhado do estilo aventudeiro, dispondo de belos lodges e resorts boutique, inclusive empreendimentos 5 estrelas, rodeados pela exuberante floresta tropical, proporcionando uma combinação ideal de luxo e aventura, perfeito para quem busca explorar a cultura local e desfrutar de aventuras ecológicas. Quem preferir algo mais exclusivo pode optar por ilhas privadas, garantindo uma hospedagem ainda mais intimista.

LEIA TAMBÉM: Para mulheres que buscam aventura, cultura ou relaxamento: Belize!

Ainda não é possível chegar ao pequeno paraíso da América Central com um voo direto do Brasil, mas a partir de junho esse caminho ficará mais curto, com 7 cidades do Brasil com conexão rápida e fácil no Panamá. Quem preferir pode optar por passar pela Cidade da Guatemala, Cancún e, claro, pelos hubs mais importantes dos Estados Unidos, como Miami, Atlanta, Houston, Dallas, Newark e Los Angeles. A partir da Cidade de Belize você pode dirigir, voar ou navegar até os outros atrativos.

Este é o primeiro texto da série que vai apresentar um pouquinho desse país pequeno em dimensões territoriais mas enorme culturalmente! Continue acompanhando e encontre sua ‘Belicidade’.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo