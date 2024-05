Gestão de Projetos: estratégias para engajar as partes interessadas em projetos turísticos (Projetos são executados por pessoas e para pessoas (Foto: Freepik))

Todo conteúdo é fundamentado no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK e que, em sua 7ª edição, continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos. Ele oferece diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

No post de hoje, vamos aprofundar um pouco mais em um dos Domínios de Desempenho de Projetos: Partes Interessadas.

Você já se perguntou quem são as pessoas por trás dos projetos de turismo? De acordo com o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), a parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado, ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade, ou resultado de um projeto, programa ou portfólio.

Por exemplo, imagine um projeto de um novo empreendimento turístico sendo construído em uma praia paradisíaca. As partes interessadas podem incluir a comunidade local, grupos ambientais, investidores, equipe do projeto, fornecedores, agências reguladoras, entidades governamentais, dentre outros.

O lema “Projetos são executados por pessoas e para pessoas” resume a essência disso. Desde a concepção até a entrega do projeto, é crucial considerar e envolver as partes interessadas para garantir relacionamentos positivos e a satisfação geral.

Como podemos, então, engajar essas partes interessadas em projetos de turismo?

Comece com a identificação delas – quem são, quais são seus interesses e como elas podem ser afetadas pelo projeto. Em seguida, é importante compreender suas necessidades, os sentimentos, as emoções, crenças e os valores das partes interessadas para poder analisá-los e priorizá-los adequadamente.

O engajamento contínuo é fundamental. Ao analisar as partes interessadas de um projeto turístico, é crucial considerar diversos aspectos para compreender suas posições e perspectivas em relação ao projeto. Vamos fazer uma análise:

Poder: Avaliar o poder de cada parte interessada envolve entender sua capacidade de influenciar o projeto. Isso pode incluir autoridades governamentais locais, investidores financeiros ou grupos com grande influência na comunidade.

Impacto: Analisar o impacto de cada parte interessada significa considerar como suas ações ou decisões podem afetar o projeto. Por exemplo, moradores locais que podem ser afetados pelo aumento do turismo ou grupos ambientais preocupados com o impacto ambiental do projeto.

Atitude: Compreender a atitude de cada parte interessada envolve identificar suas opiniões e sentimentos em relação ao projeto. Alguns podem ser favoráveis, enquanto outros podem ser críticos ou neutros.

Crenças: As crenças de cada parte interessada podem influenciar significativamente sua posição em relação ao projeto. Por exemplo, grupos culturais podem ter crenças profundamente enraizadas sobre a preservação do patrimônio histórico em uma área turística.

Expectativas: Identificar as expectativas de cada parte interessada ajuda a entender o que eles esperam do projeto e quais são suas principais preocupações. Isso pode incluir expectativas de benefícios econômicos, sociais ou ambientais.

Grau de Influência: Avaliar o grau de influência de cada parte interessada permite priorizar as interações e estratégias de engajamento. Partes interessadas com alto grau de influência podem exigir mais atenção e consideração.

Proximidade com o Projeto: Considerar a proximidade física ou emocional de cada parte interessada com o projeto é importante. Moradores locais que vivem nas proximidades do local do projeto podem ter preocupações específicas em comparação com partes interessadas externas.

Interesse no Projeto: Identificar o nível de interesse de cada parte interessada no projeto ajuda a determinar seu envolvimento potencial e sua disposição para colaborar ou se opor ao projeto.

Ao analisar esses aspectos, é possível obter uma compreensão abrangente das partes interessadas e suas perspectivas em relação ao projeto. Isso permite desenvolver estratégias de engajamento eficazes e mitigar possíveis conflitos, promovendo um relacionamento positivo e colaborativo com todos os envolvidos.

Em certos projetos, pode ser necessário priorizar o engajamento, especialmente em contextos com grande número de partes interessadas. Essa abordagem tem como objetivo direcionar recursos e esforços para aqueles que têm maior capacidade de influenciar o sucesso do projeto e são mais afetados por seus resultados.

Monitoramento e comunicação

Ao longo do projeto, é essencial monitorar o envolvimento das partes interessadas e ajustar as estratégias de engajamento conforme necessário. Isso pode envolver reuniões regulares, coleta de requisitos, gerenciamento das expectativas, negociação, sessões de feedback e até mesmo a utilização de plataformas online para facilitar a comunicação.

É importante também estar atento aos tipos de comunicação a serem utilizados durante o projeto. A comunicação ativa envolve o envio de informações como e-mails, relatórios de status, correio de voz e assim por diante. Já a comunicação passiva consiste em disponibilizar informações para quem quiser acessá-las, como sites ou painéis informativos. E, por fim, a comunicação interativa permite um diálogo bidirecional, como: conversas, telefonemas, reuniões, sessões de brainstorming, demonstrações de produtos e assim por diante.

Entender e engajar as partes interessadas em projetos de turismo é essencial para garantir o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo. Ao adotar uma abordagem centrada nas pessoas e manter canais de comunicação abertos e eficazes, podemos criar experiências que beneficiem a todos.

