Artesanato mineiro é destaque neste final de semana (4 e 5) em evento em Belo Horizonte (Minas tem muitos talentos e vários deles estarão reunidos em BH, no Up Showroom, entre artesãos e produtores locais, com grande diversidade de produtos de decoração, moda, arte, autocuidado e gastronomia (Fotos: Divulgação))

O artesanato mineiro está fortemente presente na tradição e história de Minas Gerais, e tem destaque no Up Showroom, que já está em sua 9ª edição e reúne cerca de 40 expositores dos segmentos de moda, decoração, design, home, arte e gastronomia. São artesãos e produtores de diferentes locais do estado, trazendo uma grande variedade de produtos para os visitantes do evento, que acontece nos dias 4 e 5 de maio (sábado e domingo), das 9h às 19h, no hotel Transamérica BH Lourdes, na av. Álvares Cabral, nº 967.

LEIA TAMBÉM: Fazer turismo trabalhando

Valorização do artesanato mineiro

Conforme dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), há 12 mil artesãos mineiros registrados desde 2008. Minas tem muitas artes e talentos, e que são fonte de sustento de muitas famílias. Pensando na valorização da produção local, o Up Showroom acontece duas vezes ao ano. Uma oportunidade para que artistas exponham seu trabalho e para que os visitantes tenham a oportunidade de comprar diretamente de quem faz, podendo saber um pouco de sua história.

Viviane Cota, idealizadora do evento, começou vendendo produtos em casa, passou a fazer bazares em salões de festas de prédios, em parceria com amigas, e, em pouco tempo, mudou o local para o espaço de eventos de um hotel. A partir desse primeiro Up Showroom, em 2018, Patricia Avellar se juntou à Viviane, e a dupla não parou mais. “Buscamos promover o artesanato mineiro e reunir itens diferenciados e de qualidade para o público visitante com conforto e segurança”, conta Viviane. Amigas desde os tempos de escola, Viviane é advogada e designer de interiores, e Patricia é publicitária. Ambas são mães, mulheres dinâmicas e empreendedoras e estão à frente da organização e curadoria do evento. “Criamos, com o Up Showroom, um canal de vendas e uma conveniência para expositores anônimos, além de ser uma experiência agradável para os clientes”, complementa Patricia.

Home e Autocuidado

Na linha de autocuidado, os visitantes irão encontrar cosméticos naturais e veganos, difusores de ambiente, águas perfumadas, velas, itens para banho, hidratantes, óleos essenciais, sais aromáticos, colares difusores e produtos orgânicos. Na linha home, velas e peças de cimento feitas à mão, artigos para mesa posta, bastidores personalizados, almofadas, jogos de cama e mesa em richelieu, toalhas e panos de prato bordados e kits para o Dia das Mães.

LEIA TAMBÉM: Belo Horizonte investe para se tornar um destino turístico de experiências

Decoração

Objetos de marcenaria fina, peças utilitárias e adornos, canecas, pratos e vasos, colares de mesa feitos com couro roliço e pedras roladas, objetos ecologicamente sustentáveis, cerâmica artística, espécies variadas de kokedamas e suportes em ferro e madeira, itens para cozinha, aventais personalizados e cestaria em corda de algodão. Entre artes e mimos, encadernações feitas à mão, bonecos e bichinhos em crochê (amigurumis).

Moda

Muitas opções de brincos e colares mesclando vidro, resinas, cristais, metais e prata, produtos de upcycling, bijuterias, semijoias e joias em prata. Peças de vestuário casuais com acabamento de alta costura, pijamas, roupas íntimas e bolsas.

Gastronomia

Na ala gastronômica, produtos artesanais (pães, bolos, quecas, brownie, cookies, salgados, doces e biscoitos) inspirados em receitas de família, geleias naturais, conservas, molhos e pastas, chips de banana, beiju recheado, licores de frutas, caipirinha artesanal em garrafa, doces em calda, pastosos e cristalizados, barras de chocolate e latinhas com chocolates, produtos naturais e caseiros.

LEIA TAMBÉM: Grão Mogol, no norte de Minas, vira exemplo de transformação do turismo

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo