São Paulo Oktoberfest estabelece parcerias inéditas com a Oktoberfest da Alemanha (São Paulo Oktoberfest 2023 (Foto: Divulgação/ Instagram))

São Paulo, 03 de maio de 2024 – A IMM – Esporte e Entretenimento, empresa organizadora da São Paulo Oktoberfest, deu os primeiros passos no estabelecimento de uma parceria inédita com autoridades do Estado da Baviera e com a Prefeitura de Munique, que organiza a mais tradicional Oktoberfest da Alemanha. O acordo representará um marco histórico que fortalecerá os laços culturais e turísticos entre São Paulo e a Baviera, promovendo uma colaboração efetiva entre as duas celebrações da cultura alemã.

Durante uma série de reuniões nesta semana em Munique, na sede do Governo da Baviera, o Presidente da São Paulo Oktoberfest, Walter Cavalheiro Filho, sócio da IMM, acompanhado pelo embaixador da São Paulo Oktoberfest na Alemanha, Philipp Schiemer; Dra. Claudia Bärmann Bernard, diretora da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo e Representante do Estado da Baviera no Brasil; e Fernando Fritz, chefe do escritório da InvestSP na Europa, encaminhou acordos com autoridades locais e organizadores da Oktoberfest de Munique.

Em um encontro na prefeitura de Munique, responsável pela Oktoberfest local, reconheceu a qualidade e a similaridade do conceito da São Paulo Oktoberfest programada para este ano, destacando a importância do festival paulistano como um evento cultural que promove as tradições germânicas no Brasil. A São Paulo Oktoberfest faz parte do calendário oficial dos maiores eventos de entretenimento e lazer de São Paulo.

Para outubro deste ano, o Governo da Baviera está organizando uma delegação composta por autoridades, empresários e representantes da comunidade do Estado da Baviera que, em sua programação, também contempla a participação na abertura oficial da São Paulo Oktoberfest. A delegação política-empresarial visa explorar oportunidades de negócios nos setores de biotecnologia ambiental, engenharia mecânica, tecnologia ambiental, tecnologia energética e economia do hidrogênio. O Vice-Ministro do Ministério da Economia, Desenvolvimento Regional e Energia da Baviera, Tobias Gotthardt, confirmou sua participação na delegação e pretende participar da cerimônia de abertura oficial da São Paulo Oktoberfest, reforçando os laços entre a Baviera e o Brasil.

“Este encontro entre representantes da São Paulo Oktoberfest e da Oktoberfest de Munique representa um passo importante na promoção da cultura alemã no Brasil e no fortalecimento dos laços entre São Paulo, Baviera e toda a comunidade alemã. Ambos os festivais estão comprometidos em promover ativamente um ao outro, ampliando o alcance e a visibilidade de seus eventos e promovendo uma compreensão mais profunda da cultura alemã e também o turismo nos dois lados do Atlântico”, afirma Walter Cavalheiro.

As principais temáticas discutidas durante o encontro na Alemanha

A cooperação entre ambos os festivais abordará diversos aspectos para fortalecer os laços culturais e turísticos entre a Baviera e São Paulo. Isso inclui o estabelecimento de um acordo oficial para promover experiências culturais e turísticas nos festivais, visando impulsionar o relacionamento entre os dois estados. A Baviera será integrada às celebrações dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, com destaque para Munique como um renomado destino turístico internacional.

A Oktoberfest de Munique oferecerá apoio institucional à São Paulo Oktoberfest, fortalecendo sua posição como evento de destaque internacional. Também deverá haver uma troca de atrações culturais entre os festivais, enriquecendo a experiência dos participantes e promovendo uma compreensão mais profunda da cultura alemã.

Ambos os organizadores se comprometerão a promover ativamente um ao outro, ampliando o alcance e a visibilidade de ambos os eventos. Além disso, como parte da parceria, será discutido o apoio ao festival de arte e cultura alemã em Campos do Jordão em outubro de 2025, conhecido por sua arquitetura e atmosfera encantadora.

Para a construção destas parcerias internacionais, a São Paulo Oktoberfest contou com o apoio da InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo.

São Paulo Oktoberfest: mais de R$ 100 milhões para o turismo local

A São Paulo Oktoberfest é o maior festival de cultura alemã de São Paulo, celebrando a tradição, a gastronomia e a música germânica em uma atmosfera festiva que também conta com grandes atrações musicais nacionais. Desde sua primeira edição, em 2017, o evento já movimentou um público total de 450 mil visitantes ao longo de suas seis edições, gerando cerca de R$ 100 milhões para o turismo local, além de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

No Brasil, o evento tem o apoio institucional da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, do Consulado Geral da República Federal da Alemanha, da Representação do Estado da Baviera no Brasil, do IBA – Instituto Sócio-Cultural Brasil-Alemanha, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e da São Paulo Turismo (SPTuris).

Em 2024: uma edição histórica da São Paulo Oktoberfest

A edição deste ano acontecerá de 10 a 20 de outubro em um novo cenário, seguindo o conceito original do festival de Munique, para garantir uma ampla programação para toda a família e visitantes de todas as idades. Ela acontecerá pela primeira vez no Parque Villa Lobos, um dos preferidos pela população paulistana, por oferecer uma das melhores infraestruturas e uma localização privilegiada e de fácil acesso para o público. Para mais informações, acesse o site da São Paulo Oktoberfest.

