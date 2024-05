Belo Horizonte investe para se tornar um destino turístico de experiências ("O papel da Belotur é entrar com apoio à comercialização, usar essa matéria prima para conseguir posicionar cada vez mais Belo Horizonte enquanto destino" (Foto: Qu4rto Studio))

Aconteceu hoje (30), no Museu da Moda/Mumo-BH, o lançamento do edital para empreendedores do turismo que queiram fazer parte do ‘Programa Belo Horizonte Receptiva’, que tem como objetivo de ampliar e diversificar a oferta turística da cidade, criando condições para sua operação. As inscrições já podem ser feitas no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte, sem prazo de encerramento.

O programa tem como principal objetivo sensibilizar e capacitar os profissionais da cadeia produtiva da cidade, apoiando na estruturação e qualificação dos produtos e serviços ofertados a fim de comercializá-los de maneira eficaz. Em alinhamento com a estratégia da Belotur de posicionar Belo Horizonte como uma cidade surpreendente, buscando fortalecer a cultura, a gastronomia e a diversidade local, a parceria com o Sebrae Minas tem como objetivo atrair turistas brasileiros e estrangeiros para a cidade, tornando-a mais competitiva entre os destinos turísticos do Brasil.

“O ‘Belo Horizonte Receptiva’ é um programa da Belotur que existe já tem alguns anos, mas que foi relançado com uma nova abrangência. Muito focado nas tendências e nas formas que o turista vem demandando informações e novos posicionamentos para o destino, a gente ampliou, a cobertura do BH Receptiva para que pudesse ter mais empreendedores envolvidos, de forma a se credenciarem e contribuírem para facilitar a promoção de Belo Horizonte. O papel da Belotur é entrar com apoio à comercialização, usar essa matéria prima para conseguir posicionar cada vez mais Belo Horizonte enquanto destino e oportunizar a oferta de produtos, roteiros e serviços nas prateleiras, seja para as agências e operadoras, seja para o consumidor final. Para contribuir com isso e para auxiliar nessa formatação de produtos, a Belotur fez uma parceria com o Sebrae, através de um convênio que já foi celebrado, e o Sebrae vai entrar com o Acelera Check-in”, conta Marina Simião, diretora de Marketing e Promoção Turística da Belotur.

Evento de lançamento do edital do Programa Belo Horizonte Receptiva (Foto: Uai Turismo)

Ao aderirem ao Programa Belo Horizonte Receptiva, às agências de receptivo e os guias de turismo terão diversas vantagens, entre elas estão: acesso ao portfólio de experiências turísticas elaborado pela Belotur e material técnico digital atualizado; comunicação periódica, via newsletter, referente ao posicionamento do destino e comercialização da cidade; qualificação permanente (workshops, palestras, oficinas, seminários e mentorias); incentivos a estruturação de novos roteiros, encontros de negócios, além da participação em feiras e ações promocionais, de forma a ampliar o consumo do destino Belo Horizonte pelos turistas e visitantes, elevando sua competitividade.

“A iniciativa faz parte da estratégia do Acelera Check-in Turismo, que irá mapear os principais produtos e experiências turísticas de Belo Horizonte, levando em consideração a demanda do mercado. Juntamente com os receptivos, agências e negócios ligados à cadeia produtiva do turismo, selecionados por meio do edital, vamos desenvolver um trabalho conjunto para que possamos estruturar, qualificar e promover novos roteiros, e assim, diversificar significativamente a oferta de atrativos na capital mineira”, explica o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

“A gente reforça o convite para os empreendedores participarem, para conhecerem o edital e conhecerem, também, a proposta do Acelera Check-in Turismo. A gente tem até o final do ano uma constância de trabalho que reflita na criação de um catálogo de produtos, com essa proposta para o mercado e atendendo às principais demandas”, enfatiza Marina Simião.

