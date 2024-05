Cruzar a Europa sem gastar nada? Trio brasileiro encara desafio em busca de título mundial (Trio de amigos embarca em aventura inusitada que propõe cruzar a Europa sem dinheiro, sem cartões e sem celular (Foto: Divulgação))

Em algum momento da vida, todo brasileiro já pensou como seria viajar para o Velho Continente de uma forma totalmente econômica. Se uma aventura sem gastar nada parece impossível, o trio paranaense composto por Flavio Akira, Mariana Marins e Paulo Medeiros está disposto a mostrar que quem tem carisma e latas de energético vai a Berlim. Os amigos de Curitiba foram escolhidos para representar o Brasil no ‘Red Bull Can You Make It?’, uma competição inusitada que desafia jovens do mundo inteiro a cruzar a Europa sem acomodação reservada, sem deslocamentos inclusos, sem smartphone e o principal: sem dinheiro, tendo como única moeda de troca as latas de Red Bull.

“A Mari viu o post da competição nas redes sociais e, sério, foi como uma explosão de adrenalina! Imagina só atravessar a Europa só com as latinhas de Red Bull. É tipo uma chamada direta para a aventura. A gente já sonhava com essa vibe de pegar a estrada, viver experiências únicas e contar para os nossos netos “olha só como o vovô aproveitava a vida”. É uma dessas oportunidades que você não pode deixar passar, sabe?”, conta Akira, líder do time brasileiro.

Faltam poucos dias para o desafio

Em maio, a equipe carimba o passaporte à Europa para o desafio de 7 dias, que vai de 21 a 28 de maio. O time começa a viagem em um dos cinco pontos de partida – Amsterdam, Barcelona, Budapeste, Copenhague ou Milão – e tem a cidade de Berlim, na Alemanha, como destino final. Durante o caminho, eles podem decidir qual rota traçar e precisam mostrar todo seu carisma, habilidades de negociação e criatividade para conseguirem chegar ao país de destino.

“Estou animado para viver uma experiência totalmente louca e única na Europa e usá-la para mudar a forma que penso sobre conforto e viagens. Sei que será uma loucura, na qual precisaremos negociar, pensar em estratégias e inventar maneiras diferentes de completar os objetivos (em um prazo curtíssimo), mas espero aprender com isso um novo jeito de abordar viagens e pessoas”, avalia Paulo.

Paixão em comum

Além da paixão pela aventura, outro ponto que os três amigos têm em comum é o amor pelo skate, que inclusive pretendem usar como uma forma de deslocamento pelas cidades. “Eu estou muito animada, mesmo! Acho que o principal é ir com o coração aberto e ser sempre flexível. Sou movida por desafios, então tenho certeza que vou estar muito focada para aprender a lidar com os obstáculos que aparecerem. Algo que também me deixa muito empolgada são as possibilidades de conhecer lugares e pessoas completamente diferentes da minha realidade. Realmente é uma oportunidade muito única!”, avalia Mariana.

Brasileiros irão encarar jovens de mais de 60 países no desafio (Foto: Divulgação)

Para sagrarem-se campeões, os brasileiros vão encarar cerca de 300 equipes de mais de 60 países, que serão avaliadas por três fatores: o número de pontos de controle que visitarem (onde pegam mais latas para continuar a jornada), o número de tarefas da ‘Lista de Desafios de Aventura’ que concluírem e os vlogs que precisarão fazer para registrar a aventura. Nesta edição, o evento conta com as parcerias globais de Xiaomi e Meininger Hotels.

O público pode acompanhar todas as emoções desse desafio pelo site oficial do evento.

