B Hotel Brasília recebe a 1ª edição de 2024 da Festa Tônica em seu rooftop (Foto: Divulgação)

De maio a setembro, o clima seco predomina em Brasília, trazendo com ele pores do sol ainda mais intensos e bonitos à cidade. É também durante este período que o Bar 16, localizado na cobertura do B Hotel Brasília, se transforma no cenário para a Festa Tônica, iniciativa sonora com o melhor do House Music discotecado por artistas nacionais e locais, aliando a localização privilegiada nas alturas do B Hotel a uma carta de drinks especiais e a um menu gastronômico minimalista e cosmopolita, criados respectivamente pela mixologista Alex Mesquita e pelo renomado chef Lênin Palhano.

Desde a sua primeira edição em 2018, a Tônica é um dos projetos mais autênticos e exclusivos da cidade, que neste ano trará novidades tanto em sua cenografia e conceito, com apresentações sempre na primeira quinzena do mês. Para a primeira edição de 2024, que acontece no dia 05 de maio, das 16h às 23h30, o line-up vem cinco artistas, dentre eles Camila Jun, Chicco Aquino, Jays Negri, Pedro Gariani (SP) e Eli Iwasa (SP), ela inclusive uma das DJs mais requisitadas da cena eletrônica nacional. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Gastronomia da Festa Tônica

Em todas as edições, o público presente contará com seis opções de comidinhas pensadas especialmente para o evento, dentre as quais estão os espetos de contrafilé com vinagrete (R$ 37) e de camarão com aioli de pimenta (R$ 39), os burritos de mignon (R$ 47) e vegan (R$ 40), além de batata frita (R$ 29) e mix de brownies e cookies (R$ 29).

A carta de drinks não fica para trás e será composta por quatro receitas: Blonde Citrus (R$38), com Johnnie Walker Blonde, citrus de limão, gelo e rodela de laranja; Sex On The Beach (R$42), feito com vodka Ketel One, licor de pêssego, suco de laranja e grenadine; Tanqueray Fitzgerald (R$40), elaborado com Tanqueray London Dry, sumo limão siciliano, xarope de açucar, dash de bitter e zast de limão siciliano e o Tanqueray London Dry & Tonic (R$42), que além deTanqueray London Dry, água tônica e gelo, pode ser elaborado com hibisco, limão siciliano ou gengibre e alecrim.

A ativação faz parte do DNA do B Hotel, que busca trazer para Brasília uma experiência autêntica em viagem, living e gastronomia, criando um lifestyle próprio que tem a cara da cidade.

