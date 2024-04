Ponta pé inicial do roadshow “Experiência Rio de Janeiro” acontece no mercado mineiro (Foto: Setur - RJ)

Começou nesta semana, em Minas Gerais, o roadshow “Experiência Rio de Janeiro”, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio. As duas primeiras cidades foram Juiz de Fora e Belo Horizonte, nos dias 23 e 25 de abril, respectivamente. Durante os eventos, mais de 260 agentes e operadores de viagens puderam se capacitar sobre os atrativos turísticos de um dos estados mais visitados do Brasil de uma maneira inovadora. A ação é o mais novo produto de promoção turística da Setur-RJ e da TurisRio, consolidando a busca por turistas nos maiores mercados emissores do Brasil.

Até o mês de outubro, a ação ainda vai percorrer mais oito cidades brasileiras, no intuito de promover uma verdadeira imersão pelo Estado. Em todas as cidades serão realizadas ações que propõem o fortalecimento de relacionamento com o mercado, com foco no incentivo à comercialização do destino como produto turístico, com objetivo de aumentar o fluxo de turistas em todo o RJ, além do já tradicional encontro comercial “O Rio é de Vocês”. Ao final do dia, um show temático com músicas, que representam o Rio de Janeiro, encerrando o evento.

Para o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, este é mais um importante projeto, realizado nos mercados emissores com foco na atração de turistas para o Rio de Janeiro.

“Esta iniciativa abre muitas portas no que diz respeito à emissão de turistas para o estado do Rio de Janeiro. Nesta edição, trazemos o “Experiência Rio de Janeiro”, mostrando todas as nossas potencialidades, sobretudo as do interior, promovendo as 12 regiões turísticas do Estado e retomando o encontro comercial “O Rio é de Vocês”. Importante frisar que, historicamente, Minas Gerais é um grande emissor de turistas ao Rio de Janeiro, não apenas à capital, mas também ao interior. A região da Costa do Sol costuma ser muito procurada e temos um voo direto da Azul conectando Belo Horizonte a Cabo Frio”, ressalta o secretário Tutuca.

Capacitação de um jeito diferente

Durante o encontro, a Setur-RJ e a TurisRio trouxeram uma nova proposta de capacitação aos agentes com a participação de especialistas de destinos do estado do Rio de Janeiro. Por meio de um talkshow, os representantes das regiões da Costa do Sol, Serra Verde Imperial e Vale do Café, além de importantes equipamentos turísticos da capital, explicaram as vantagens de oferecer o Rio de Janeiro no cardápio de ofertas das agências e operadoras do mercado mineiro.

A meta é capacitar, até o final do ano, cerca de mil agentes e operadores de viagens, que terão a chance de conhecer o estado de uma forma inovadora, que vai muito além de um destino de sol e mar.

Confira a agenda das próximas etapas do roadshow “Experiência Rio de Janeiro”

17 de junho – Uberlândia/MG

19 de junho – Goiânia/GO

20 de junho – Brasília/DF

20 de agosto – Curitiba/PR

22 de agosto – Porto Alegre/RS

14 de outubro – Ribeirão Preto/SP

15 de outubro – Campinas/SP

17 de outubro – São Paulo/SP

