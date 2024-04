Butequeiros: o maior festival de comida de buteco a céu aberto do país acontece em BH (A capital dos botecos sedia evento a céu aberto em Belo Horizonte (Foto: Tulio Barros))

BH vai sediar o maior festival de comida de buteco a céu aberto do país. E o melhor, com entrada gratuita. Será no sábado, dia 27 de abril, e o local escolhido não poderia ser melhor, o charmoso e boêmio bairro de Santa Tereza. O Festival Butequeiros promete reunir os clássicos dos bares de BH no Mercado Distrital de Santa Tereza. O evento tem lote de ingressos gratuitos com faixas de horário para entrada e por ordem de chegada, já disponíveis no Sympla.

Segundo André Leão, produtor do evento, BH ama esse astral de bar. “já que Minas não tem mar, vamos para o bar”, afirma. Outro conceito que a turma da capital gosta é de festivais gratuitos, com gastronomia, música, e essa proposta atrai muita gente. “Nosso desafio é fazer o maior festival a céu aberto com a temática de gastronomia de buteco que essa cidade já viu, reunindo clássicos das estufas e petiscos ideais pra acompanhar um chope gelado, explica André”.

Belo Horizonte é a capital dos botecos. Isso por conta do número de estabelecimentos com relação aos habitantes. Um levantamento realizado por uma associação que reúne bares e restaurantes, que levou em conta novo Censo e informações da Receita Federal, apontou que a proporção de bares por habitantes em BH é a maior entre todas as capitais, e mais que o dobro de São Paulo por exemplo. São 178 bares a cada 100 mil habitantes. Floripa, capital de Santa Catarina, está em segundo lugar, com 150 para 100 mil. Outro ingrediente é o Bairro Santa Tereza com seu charmoso e tradicional espírito boêmio, com diversos bares históricos da cidade. Ali também nasceu o Clube da Esquina, movimento cultural marcante da cultura mineira.

Na área gastronômica do Festival Butequeiros, serão 25 estações com diversos pratos clássicos. Haverá estufas para o delírio dos fãs. Não pode faltar torresmo, mandioca, fritas, linguiça, moela, picanha, bolinhos, dadinho de tapioca, pernil e tropeiro. Haverá ainda pastéis diversos, pastel de angu, hambúrguer e espetinhos. Tudo será servido em porções e feito na hora. Pra matar a sede, cervejas especiais da Krug, Albanos Läut e Verace.

A música foi toda pensada para o conceito do festival. No palco, tem Trem das 11, com os clássicos do samba de raiz. A banda Saideira, nome escolhido da faixa que homenageia a vida nos bares, presta tributo ao Skank, com as mais tocadas do grupo mineiro. Tudo a ver com o conceito do evento. Tem ainda o sertanejo de Paulinho Alabart, que inclusive tem mais um projeto que combina com essa pegada de buteco, que é o No Bar com Alabart. A estrutura ainda terá espaço kids e o evento é pet friendly.

Programe-se para o maior festival de comida de buteco a céu aberto do país

O Festival Butequeiros acontece neste sábado, 27 de abril no Mercado Distrital de Santa Tereza, das 13h às 22h.

