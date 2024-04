Luxo acessível: conceito que expande horizontes no mercado hoteleiro (Foto: Divulgação)

O termo “Luxo Acessível” pode ser usado para descrever serviços que podem ser considerados indulgências, mas ainda assim ao alcance dos consumidores da classe média. Em alguns casos o termo também pode ser usado para descrever bens e serviços que não são essenciais mas que tornam a vida mais agradável. Muitas empresas usam esse conceito ao comercializar seus produtos e serviços, tentando incentivar os consumidores a gastar seu dinheiro com coisas que podem fazer com que sintam-se mimados e bem cuidados.

Especificamente na hotelaria podemos resumir o conceito de luxo acessível como: “Oferecer ao hóspede tudo que ele precisa e nada que ele não precise”. Esta equação permite que o valor das diárias cobradas sejam realmente compatíveis com a qualidade dos serviços oferecidos e o esmero conceitual das instalações em localização “premium” nos melhores destinos de lazer ou negócios.

Villa Náutica Boutique Hotel

Um dos mais recentes “cases” de sucesso é o Villa Náutica Boutique Hotel. Situado na paradisíaca Jericoacoara no litoral Norte cearense, a 297 km da capital Fortaleza que recebe voos diretos das principais capitais no aeroporto de Cruz, distante apenas 25 km da Vila de Jijoca de Jericoacoara.

Fruto da visão intuitiva do casal Lílian Pachler-Duftner e seu marido Willy, o hotel é uma joia encravada entre as únicas atrações turísticas da região do mais belo pôr do sol do Brasil. Inaugurado em outubro de 2022 hoje contabiliza notáveis avaliações qualitativas em todos os portais e OTA’s pesquisados.

Lílian, que reside em uma idílica cidadezinha encravada no Alpes Austríacos próxima a Innsbruck, explica que tudo começou em 2010 quando conheceu seu futuro marido, o austríaco Willy durante período sabático de meditações na Índia. Posteriormente em 2012 buscando os ventos perfeitos para o Windsurf – ambos praticantes do esporte – decidiram inicialmente construir uma casa de veraneio em Jeri.

O encantamento definitivo pelo lugar deu origem a ideia de conceberem um hotel boutique com riqueza de detalhes e envolvimento afetivo de ambos, desde o projeto. Durante a obra Lilian engravidou de sua filha Sophie, hoje com 3 anos e meio e, literalmente, precisou dar vida a seus dois projetos simultaneamente. Uma linda história que culminou no acolhedor empreendimento onde quem se hospeda sempre fala em retornar. A gestão humanizada cuja energia vital é centrada na sustentabilidade plena, perfeita harmonia com a natureza, inserção de elementos decorativos e paisagísticos de extremo bom gosto e, acima de tudo, um trabalho permanente de valorização e retenção de suas forças laborais que são um exemplo.

Estrutura

O charmoso hotel, situado a 450 metros da praia, oferece 19 amplas e diversificadas suítes com varandas e mobiliários trazidos da Áustria, setups impecáveis, atendimento personalizado desde o ato da reserva, serviços de alimentação individualizados através de um café da manhã que é uma verdadeira experiência degustativa, chá da tarde servido junto à piscina emoldurada por Bougainvilles e harmonizado com músicas clássicas ambiente e revigorante água de coco natural extraída diariamente pelo Chico, colaborador-símbolo do hotel.

O Villa Náutica que foi recentemente convidado a integrar a Small Luxury Hotels é totalmente “plastic free”, 100% do consumo de eletricidade advém dos coletores de energia solar, a água utilizada e inteiramente tratada e reutilizada, suítes com paredes acústicas que transformam a experiência de relaxamento e tranquilidade numa simbiose perfeita com a pulsante atividade da Jijoca de Jeri a apenas 4 minutos de distância. Todos seus 20 engajados colaboradores atuam como verdadeiros concièrges informando a respeito das mais de 300 opções de passeios, práticas esportivas, praias, bares e restaurantes que fazem do destino um hit ao longo dos 12 meses do ano.

“Resultados superlativos são muito mais consequência da dedicação e empenho do que apenas de uma premissa”

