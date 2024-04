Gestão de projetos: áreas de foco (Um guia abrangente para o desempenho de projetos eficazes no turismo (Foto: Freepik))

Todo conteúdo é fundamentado no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK e que, em sua 7ª edição, continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos. Ele oferece diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo. Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

Na gestão de projetos, diversos aspectos precisam ser considerados para garantir o sucesso em todas as etapas do projeto. Considerando esse contexto, temos uma estrutura robusta e abrangente chamada de Domínios de Desempenho do Projeto, que são um conjunto de atividades relacionadas e organizadas em oito grupos. Segundo o PMBOK, elas são chamadas de áreas de foco interativas, inter-relacionadas e interdependentes.

Os domínios de desempenho são executados simultaneamente ao longo do projeto, independentemente de como o valor seja entregue (de forma frequente, periódica ou no final do projeto).As formas como os domínios de desempenho se relacionam são diferentes para cada projeto, mas estão presentes em todos os eles.

Áreas de foco

Líderes de projetos dedicam seu tempo e esforço às partes interessadas, equipe do projeto, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida do projeto. Também se debruçam sobre o planejamento, trabalho do projeto e suas entregas, sem perder de vista as medições e incertezas do início e fim do projeto. Essas oito áreas de foco são essenciais para a entrega eficaz dos resultados dos projetos no setor do turismo.

Imagine um projeto de desenvolvimento de um novo resort em uma região turística. Desde o início, é crucial envolver as partes interessadas, como autoridades locais, comunidades, investidores e potenciais clientes. Ao fazer isso, é possível obter insights valiosos sobre as necessidades e expectativas da comunidade local, garantir o apoio das autoridades para questões regulatórias e de infraestrutura, assegurar o financiamento adequado do projeto e entender as preferências dos potenciais clientes.

É essencial estabelecer uma cultura organizacional que promova um ambiente de trabalho colaborativo para o time do projeto, incentivando o desenvolvimento individual e coletivo dos membros da equipe. Além disso, é importante encorajar o comportamento de liderança em todos os níveis da equipe. Dessa forma, a equipe estará mais apta a evoluir e entregar resultados de alto desempenho.

O planejamento cuidadoso ajuda a evitar atrasos e problemas durante a execução do projeto. Medir o progresso do projeto e assegurar a qualidade das entregas ao longo do tempo é fundamental para garantir que os resultados finais atendam às expectativas das partes interessadas. Processos claros que orientam a execução das atividades do time do projeto, de forma organizada e alinhada aos objetivos do projeto, são essenciais para um trabalho eficiente. Além disso, a comunicação eficaz dentro da equipe e com as partes interessadas é fundamental.

Como alcançar o resultado esperado

O aprendizado contínuo também desempenha um papel fundamental, permitindo que a equipe identifique oportunidades de melhoria, adapte-se às mudanças e desenvolva habilidades que contribuam para o sucesso do projeto.

As entregas do projeto têm como foco atender aos requisitos, escopo e expectativas de qualidade que irão alcançar os resultados desejados do projeto. É crucial estabelecer uma abordagem que otimize os resultados do projeto ao longo de seu ciclo de vida. Isso envolve definir cadências de entregas regulares que permitam uma avaliação contínua do progresso e adaptações ágeis conforme necessário, resultando em entregas de alta qualidade e valor agregado para o negócio ao longo do projeto.

Desempenhar de forma eficaz as atividades de cada área foco, na gestão de projetos em turismo, é fundamental para a construção de um projeto sólido, garantindo entregas e resultados duradouros.

