Resort Arcobaleno paraticipa da 4ª edição do Festival Raízes de Porto Seguro (Foto: Divulgação/Felipe Oliveira)

O maior evento gastronômico do Sul da Bahia está de volta! De 11 a 27 de abril, a 4ª edição do Festival Raízes de Porto Seguro promete mais uma vez movimentar a região, oferecendo a moradores e turistas uma explosão de sabores e o melhor da culinária local. A partir do tema, “Brasilidades”, os 81 estabelecimentos participantes foram desafiados a preparar receitas exclusivas que valorizassem a culinária regional, muito influenciada por elementos das culturas indígena e afro-brasileira.

Para a ocasião, o chef Léo Moreira, do Resort Arcobaleno – que, em 2021, conquistou o primeiro lugar na categoria prato principal–, criou o “Sabores da Bahia”, um filé-mignon de carne de sol ao chimichurri de biri-biri e nhoque da terra. De dar água na boca!

O festival, que será realizado simultaneamente em Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Trancoso e Caraíva, acontecerá dentro dos restaurantes e contará com agendas externas. A programação inclui apresentações culturais, degustações, cozinha show e feira de produtos locais. O prêmio é dividido em cinco categorias: prato principal, petiscos, pizzas e lanches, sobremesas e sorvetes e drinques.

Programação da 4ª edição do Festival Raízes de Porto Seguro

A abertura do evento, no dia 11 de abril, acontecerá na cidade de Porto Seguro e terá aula show comandada pelo chef Cesar Santos, da Oficina do Sabor, em Olinda (PE). Outra presença confirmada é a chef e escritora Morena Leite, que cresceu no Quadrado de Trancoso e em 1999 formou-se como chef de cozinha e confeitaria no Le Cordon Bleu.

Nos dias 12 e 13 de abril, Caraíva receberá o “Raízes Cultural”. Reunirá música tradicional e degustação de diversos pratos do festival a preços populares. Entre os dias 18 e 20 de abril, será a vez de Arraial D’Ajuda receber o “Festim”, no Mirante das Fitas, com menu especial desenvolvido por restaurantes locais, além de degustação de cachaça.

Nos dias 26 e 27, a Passarela da Cultura em Porto Seguro será o ponto de encontro. Contará com feira de produtos locais e economia criativa, degustação de pratos, cozinha show e diversas atrações e musicais.

