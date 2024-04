Conheça a adega totalmente subterrânea da Herdade do Freixo (A adega da Herdade do Freixo fica a mais de 40 metros abaixo do solo, permitindo o uso da força gravitacional no processo de vinificação e utilizando as mais avançadas e inovadoras técnicas de enologia. (Foto: Divulgação))

A Herdade do Freixo, vinícola localizada em Alentejo (Portugal), apresenta um projeto inovador ao mercado, com o objetivo de respeitar a natureza e explorar um terroir atrativo em seus vinhos. Com uma arquitetura totalmente subterrânea, a adega da marca portuguesa serve aos propósitos da vitivinicultura sem interferir no equilíbrio do ecossistema natural do local.

Com a ambição de construir um projeto geracional de referência, mantendo a autenticidade centenária da propriedade, o arquiteto Frederico Valssassina conseguiu conceber, em 2016, uma adega única na Europa. Com 1941 m², o local fica totalmente escondido embaixo das vinhas, não alterando na vista da paisagem local. O projeto, inclusive, foi vencedor na premiação “Edifício do Ano 2018”, da ArchDaily, na categoria de Arquitetura Industrial.

A adega da Herdade do Freixo fica a mais de 40 metros abaixo do solo, permitindo o uso da força gravitacional no processo de vinificação e utilizando as mais avançadas e inovadoras técnicas de enologia. A sua localização também permitiu criar as melhores condições de temperatura para a conservação do vinho, uma vez que há a redução da amplitude térmica e um ambiente com menor temperatura.

Para chegar na adega, há uma espiral que liga os três pisos da estrutura e uma claraboia central permite a passagem de luz natural lá dentro. A Herdade do Freixo tem capacidade de armazenar 300 mil litros de vinho, mas, para os responsáveis da vinícola, a qualidade dos rótulos são mais importantes do que a quantidade que produzem.

Visitantes podem conhecer a adega da Herdade do Freixo por meio das espirais, que ficam no interior da estrutura (Foto: Divulgação)

Vinhos

Os rótulos, que são importados no Brasil pela Domno Wines, marca do Grupo Famiglia Valduga, são elaborados com as castas Cabernet Sauvignon, Arinto, Sauvignon Blanc, Alvarinho, entre outras, que melhor se adaptaram ao clima e ao solo da propriedade, potencializando suas características por meio de uma expertise única.

Entre os destaques da vinícola está o Herdade do Freixo Family Collection, da linha Freixo. É um tinto elaborado com as uvas Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Touriga Nacional e Alicante Bouschet. Este vinho apresenta intensos aromas de fruta madura com uma leve nota mentolada. No paladar, tem excelente estrutura e possui equilíbrio entre os finos taninos e a acidez.

Da mesma linha, o Herdade do Freixo Reserva Branco é produzido com as varietais Arinto, Alvarinho e Sauvignon Blanc. Este vinho possui aromas de frutos brancos e vegetais, característicos da Sauvignon Blanc. O rótulo é fresco e vibrante, apresentando final persistente na boca.

Já o Herdade do Freixo Reserva Tinto, elaborado com as uvas Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet, revela notas terrosas e de frutas vermelhas maduras. No paladar, é um vinho com taninos redondos, complexo e prolongado.

A Herdade do Freixo também produz as linhas Terroir e Varietal. Além dos três rótulos que são destaques da vinícola, a Domno Wines importa para o Brasil os rótulos: Herdade do Freixo Terroir Branco, Herdade do Freixo Terroir Tinto e Herdado do Freixo Alvarinho.

Para mais informações sobre os rótulos de Herdade do Freixo visite o site.

